Wiceszef resortu infrastruktury dodał, że wsparcie konsularne oraz zaangażowanie Polskiej Żeglugi Morskiej , do której należy statek, pozwoliło na to, że "załoga może wracać już do domu".

Statek "Jawor" utknął w Brazylii. Załoga może wracać do Polski

Na początku października masowiec z floty PŻM "Jawor" przypłynął do brazylijskiego portu Itaqui w Sao Luis po ładunek soi. Dwa dni czekał na kotwicowisku, a 4 października jeden z marynarzy zauważył zerwaną plombę na wejściu do jednego z pustych pomieszczeń (tzw. void space) między nadbudówką a ładowniami.

Południowoamerykańskie kartele narkotykowe coraz częściej próbują wykorzystywać statki handlowe do przemytu. Załogę MS "Jawor", która na początku października przypłynęła do Brazylii stanowiło 20 osób, z czego połowa to Polacy - pozostali to Ukraińcy, Bułgarzy i Rumuni.