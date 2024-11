Po dwugodzinnym locie maszyna przybyła do portu lotniczego im. Jana Pawła II w Ponta Delgada na wyspie Sao Miguel. Gdy pracownicy otworzyli luk bagażowy zauważyli biegającego we wnętrzu chomika. Potem odkryli, że klatki zostały uszkodzone. Wszystkie transportowane samolotem gryzonie biegały swobodnie we wnętrzu maszyny.

