Ksiądz w liście do biskupów. "Dlaczego nie reagujecie?"

"Dlaczego nie reagujecie?" - zapytał w liście otwartym do polskich biskupów ksiądz Adam Świeżyński, duchowny archidiecezji gdańskiej. Nawiązał tym do wykorzystywania symboli religijnych w walce politycznej. Wykładowca UKSW skrytykował też biskupów, którzy nie okazują wsparcia swoim podwładnym zmagającym się często z różnymi kryzysami. "Czemu chowacie swoje twarze i serca za kolejnymi dyscyplinującymi dekretami i listami? Czemu Was nie ma na odległość ręki?" - dodał.

