"Jedna wielka samotność. Piłem do utraty świadomości". Wyznania księży 

Piotr czuł bezsilność, kiedy musiał skonfrontować się z kobietą bitą przez męża. Adam największą samotność czuł podczas choroby. Ryszard patrzył na kobiety - jak mówi - "czysto po męsku". Stanisławowi zdarzało się pić do nieprzytomności, a Marek dostał parafię z "teściem". Łączy ich jedno, wszyscy są kapłanami na południu Polski i zdecydowali się opowiedzieć o trudnościach związanych z byciem duchownym. Postawili jeden warunek, nie możemy podawać ich nazwisk oraz diecezji, w których posługują.

Ksiądz Piotr: Na to nikt nas w seminarium nie przygotował

- Księdzem zostałem w wieku 26 lat i trafiłem do górskiej parafii. Byłem pełen wiary, gotów zmieniać świat. A potem przyszła konfrontacja z rzeczywistością. Parafianie zaczęli stawiać trudne pytania, a ja nie potrafiłem na nie odpowiedzieć. Czułem bezsilność - mówi mi ksiądz Piotr. Z duchownym spotykam się kilkukrotnie w ciągu ostatnich lat przy okazji pracy nad innymi materiałami dziennikarskimi.

- Do seminarium poszedłem jako młody chłopak. Klasyczna droga: najpierw byłem ministrantem, potem chodziłem na oazę. O tym, że zostanę księdzem, wiedziałem od zawsze. Skończyłem liceum i złożyłem papiery. Idąc do seminarium, żyjesz we wspólnocie, dzielisz pokój z kolegą, zawsze obok jest ktoś, z kim możesz porozmawiać. Zderzenie z codziennością następuje, kiedy idziesz na pierwszą parafię. Moja parafia była niewielka, niczym szczególnym się nie wyróżniała. Jednak problemy ludzi były bardzo realne. Pamiętam opowieść jednej kobiety, która do mnie przyszła i opowiedziała o tym, jak jest maltretowana przez męża. Pytała, co powinna zrobić - wspomina duchowny.

- Człowiek przez całe seminarium słyszał, że małżeństwo jest nierozerwalne i powinno trwać do śmierci. Przed tobą, jako młodym księdzem, stoi jednak kobieta, która od lat jest w związku małżeńskim i jest na skraju. Na to nikt nas w seminarium nie przygotował. Chcesz pomóc, a do końca nie wiesz jak - dodaje.

- Czasem młodzi księża próbują szukać rady u swojego proboszcza, ale różnie z tym bywa. Często dzieli nas różnica pokoleniowa. Pamiętam jedną z pierwszych rozmów z moim proboszczem: niech ksiądz pamięta, że wielu spraw tak po ludzku nie możemy wyjaśnić. Trzeba zaufać Bogu - opowiada duchowny.

Ksiądz Adam: Ludzie zapominają, że księża są tylko ludźmi

- Życie w seminarium wyznacza dzwonek. Wszystko toczy się pod jego dyktando. To jego dźwięk informuje o pobudce, rozpoczęciu modlitw, nauce, czasie wolnym i wyjściu, wieczornej mszy, gaszeniu świateł. Przychodząc do seminarium, masz cały dzień zaplanowany co do minuty. Potem zostajesz księdzem, trafiasz na plebanię i nagle okazuje się, że masz bardzo sporo wolnego czasu i sam musisz sobie go zaplanować. Nie każdy to potrafi, bo przez ostatnie lata robili to za ciebie twoi przełożeni. Jeśli trafisz na parafię w mieście, jest łatwiej, więcej możliwości - opowiada ksiądz Adam.

- Znam jednak przypadki księży, którzy otrzymali przydział do niewielkich wiejskich parafii. Miasteczka pośrodku pól. Rano msza święta, potem dwie, może trzy lekcje katechezy i reszta dnia do zagospodarowania. Nie dawali rady - mówi.

- Pyta pan, czy mieli problemy z alkoholem? Mieli. Ludzie zapominają, że ksiądz jest tylko człowiekiem. Ma swoje emocje, uczucia, słabości, namiętności, problemy, wady. Kiedy zatrzaskują się drzwi plebanii, często zostaje się z nimi samemu. Jedna wielka samotność - dodaje.

- Największą samotność czułem będąc w małej parafii podczas choroby. Człowiek pozostaje sam ze sobą. Bez pomocy czy zainteresowania. Po ludzku brak było mi zwykłej ludzkiej troski. Tęskniłem wtedy za czasami dzieciństwa, kiedy podczas choroby mama przygotowała mleko z czosnkiem, podała gorącą herbatę. Po prostu była obok. Zmarła kilka lat temu. Choroba, to chyba ten czas, kiedy jako kapłan czuję najbardziej samotność - dodaje.

Ksiądz Stanisław: Piłem do utraty świadomości

- Wśród księży naszej diecezji znana jest historia, że jeden z kapłanów dowiedział się, że jest ciężko chory. Udał się do kurii do biskupa. Sytuacja była poważna, dlatego chciał z nim natychmiast porozmawiać. Biskup go nie przyjął, bo nie był umówiony. Kazał wrócić za około trzy miesiące - opowiada ksiądz Stanisław, duchowny z jednej z diecezji na południu Polski. - Według książkowego modelu, o którym mówią nam w seminarium, relacja biskup-ksiądz jest jak relacja ojciec-syn. Tyle jednak teorii, bo ksiądz biskup często wielu księży zna bardzo powierzchownie. Wizytuje parafię raz na kilka lat, zajęty jest sprawami kurii, nie zawsze ma czas na przyziemne sprawy księży - dodaje.

- Biskupi poszczególnych diecezji są jak generałowie. Wydają polecenie i należy je wypełnić. Wielu z nich wierzy w swoją nieomylność. A w takiej relacji nie ma miejsca na rozmowę, wymianę argumentów, czy wysłuchanie drugiej strony, w tym wypadku księdza. Zresztą niezwykle męczące są złe relacje na linii przełożony - podwładny. Mam tutaj na myśli proboszczów i wikarych. Niektórzy proboszczowie nadal myślą, że są ludźmi Boga, a przez to ich zdanie jest najważniejsze. Takie zachowanie powoduje paraliż wikarych, którzy boją się podejmować w parafii inicjatywy. Księdzem jestem ponad 10 lat, a wciąż mam wrażenie, że cały czas jestem oceniany: przez biskupa, proboszcza, księży związanych z kurią.

- Tak, zdarzało mi się sięgnąć po alkohol i pić tak, aby stracić świadomość. To były pojedyncze przypadki. Głównie właśnie wtedy, kiedy byłem poddawany ocenie. To była moja forma ucieczki. Czy żałuję? Wtedy uważałem, że to najlepsze rozwiązanie - dodaje.

Ksiądz Marek: Samotność najbardziej czuję wieczorem

- Jak wygląda mój dzień. Wstaję rano, odmawiam brewiarz, jeśli mam poranną mszę to idę do kościoła, spowiadam, eucharystia, potem śniadanie. Następnie idę do szkoły, gdzie jestem katechetą - opowiada ksiądz Marek, który od kilku lat jest proboszczem w jednej z parafii na południu Polski. - Bardzo lubię planszówki, więc chętnie umawiam się z parafianami i gramy sobie w salce katechetycznej. To fajna okazja, aby porozmawiać z ludźmi, ale i dać im przestrzeń dla siebie. Trzeba szukać sposobów wyjścia do ludzi - dodaje.

- Czasy się zmieniły, a my jako księża mamy dwa wyjścia: albo się do nich dostosujemy i będziemy szukali sposobności do rozmowy i ewangelizacji, albo obrazimy się na wiernych i nie zawalczymy o nich. Czy jestem wyjątkowym księdzem? Nie! Myślę, że jest wielu księży, którzy po prostu starają się być przede wszystkim dobrymi ludźmi, którzy starają się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki - stwierdza.

- Czy odczuwam samotność? Najbardziej czuję ją wieczorem, kiedy wracam do swojego pokoju i zostaję ze wszystkim myślami sam. Wiadomo, że jako kapłani oddajemy się wtedy modlitwie. Jednak czasem człowiek chciałby po prostu komuś opowiedzieć o tym, co się wydarzyło w ciągu dnia. W dzień tej samotności tak nie czuć - wyznaje.

- Pamiętam jak zostałem proboszczem. Dostałem parafię z tak zwanym "teściem". To sytuacja, w której wieloletni proboszcz przechodzi na emeryturę, ale zostaje na parafii. Z założenia powinien już nie zajmować się sprawami lokalnej wspólnoty, ale wiadomo, że po latach przebywania na jakieś plebanii różnie z tym bywa. Mój "teść" okazał się w porządku, ale wiem, że nie zawsze tak jest, a to generuje konflikty - konkluduje.

Ksiądz Ryszard: Przychodziło do mnie parafianki, które próbowały mnie poderwać

- Moim najtrudniejszym doświadczeniem kapłańskim była chwila, kiedy poczułem, że utraciłem wiarę. Odprawiałem msze, spowiadałem, głosiłem kazania, ale w środku czułem pustkę. W głębi wierzyłem, że to kiedyś się skończy. Nawet wielcy święci mieli lata ciemności, kiedy tracili wiarę. Dziś mogę powiedzieć, że ten kryzys mam za sobą - opowiada ksiądz Ryszard.

- Znam jednak przypadki księży, którzy - nazwalibyśmy to dzisiaj - "wypalili się zawodowo" lub popadli w depresję. Dla takiego kapłana jest to szczególnie bolesne doświadczenie. Dlaczego? Bo kiedy już przełamie się i poinformuje o tym swoich przełożonych to często słyszy: trzeba zaufać Bogu, czy niech ksiądz odda się modlitwie. A taka osoba po ludzku potrzebuje fachowej pomocy. Czasem nawet, jak jakiś ksiądz chce iść na terapię, to go na to nie stać. Wiem, że w świadomości ludzi ksiądz jest kimś "kto ma pieniądze". Rzeczywistość bywa jednak inna - dodaje.

- Czy dużo zarabiamy? Księża mają zapewniony pokój na plebanii, wyżywienie. Jak jest się katechetą, to można liczyć na zarobek od dwóch do czterech tysięcy w zależności od wielkości parafii. Biorąc pod uwagę, że nie mamy nikogo na utrzymaniu ta kwota w obecnych czasach na pewno może być dla kogoś duża. Często jednak wielu z nas przeznacza te środki na zakup lekarstw czy jedzenia dla potrzebujących - dodaje.

- Pamiętam, jak jako młody ksiądz, przychodziły do mnie parafianki, które próbowały mnie uwodzić. W małych wioskach ksiądz nadal jest kimś. Jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, ksiądz na wiosce to dobra partia. Wykształcony, stabilny, empatyczny i niedostępny - dodaje.

- Tak, księża też patrzą na kobiety czysto po męsku. Jeśli mówią, że tak nie jest, to nie wierzę im. Nie ma w tym nic złego, że jakaś kobieta budzi w nas podziw, bo jest inteligentna, ma niecodzienną pasję, czy po ludzku podoba nam się. Założenie sutanny nie powoduje, że wyłączamy nasze emocje i uczucia. Jednak, jako księża, wybraliśmy inną drogę - stwierdza.

- Życie księdza płynie inaczej, w centrum uwagi jest msza i to jest naszą siłą. Jesteśmy tylko ludźmi, czasem upadamy, wkurzamy się, sprawimy komuś przykrość, obrazimy, podniesiemy głos. Jednak powstajemy. Często wielu z nas będzie księżmi przez 40 czy 50 lat życia. Zawsze będą trudne chwile, ale tych radosnych też jest sporo - konkluduje.

