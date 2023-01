Ksiądz Michał Woźnicki o Benedykcie XVI: Tchórzliwy Niemiec

Ksiądz Michał Woźnicki podczas jednej z ostatniej mszy wspomniał, że zbliża się pogrzeb Benedykta XVI. - Ma za swoje. Dziad. Tchórzliwy Niemiec - powiedział.

- Po Rzymie ganiał jako Joseph Ratzinger, szukając kościoła na mszy świętej w rycie rzymskim. Ma za swoje. Ma za swoje za to, że nie wykazał się odwagą jako Benedykt XVI. Zwykły tchórz. Jak prosił o modlitwę w dniu pontyfikatu: "módlcie się za mnie, abym nie uległ wilkom". Powinien powiedzieć: żebym się nie bał samego siebie. Wilk w owczej skórze, a kazał nam się za innych modlić - mówił.

Podczas kazania ksiądz Michał Woźnicki wspomniał również m.in. papieża Jana Pawła II i Franciszka. - Wojtyła, jak był chowany, to kto był chowany? Zbuntowany umysł. Paweł VI jak był chowany, to kto był chowany? Zbuntowany umysł. Jan Paweł I był chowany, to kto był chowany? Zbuntowany umysł. Paweł VI był chowany, to kto był chowany? Zbuntowany umysł. Będzie chowany Benedykt XVI, kto będzie chowany? Zbuntowany umysł - mówił.

- Następny w kolejce czeka tyran z obłąkanymi dyrektywami - dodał, mając na myśli papieża Franciszka.

Joseph Ratzinger, papież emeryt Benedykt XVI zmarł w sobotę o godz. 9:34 w Watykanie. Był 265. Następcą Świętego Piotra i rządził Stolicą Apostolską od 19 kwietnia 2005 do 28 lutego 2013 roku. Pogrzeb emerytowanego papieża odbędzie się w czwartek 5 stycznia.

Kim jest ksiądz Michał Woźnicki?

Ksiądz Michał Woźnicki w 2018 roku został wyrzucony ze zgromadzenia Salezjan za niesubordynację i krytykowanie papieża, jego sprawą zajmuje się Watykan.

We wrześniu ubiegłego roku ksiądz Woźnicki został eksmitowany z domu zakonnego salezjanów - była to pierwsza eksmisja duchownego w Polsce.

Jest dobrze znany opinii publicznej. "zasłynął" z kontrowersyjnych kazań, które wielokrotnie wywoływały dyskusje w sieci. W Internecie pojawiło się również nagranie, na którym ksiądz Woźnicki przed poznańską Żabką wdał się w awanturę z innym duchownym.

