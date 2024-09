Badanie kondycji fizycznej młodzieży szkolnej. Ujawniono wyliczenia

W bazie danych zanotowano co najmniej jeden wynik dla około 1,6 miliona chłopców (51,6 proc. badanych) oraz prawie 1,5 miliona dziewcząt (48,4 proc. badanych) z klas 4-8. Otrzymane wyniki zostały zestawione z danymi z badań przeprowadzonych w 1999 i 2009 roku przez Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie. W badaniu udziału nie wzięło 16,7 proc. uczniów.

Wyniki przeprowadzonych testów wskazują na systematyczne pogarszanie się kondycji fizycznej uczniów w porównaniu do lat poprzednich. W skoku w dal z miejsca, zarówno chłopcy, jak i dziewczynki , osiągali gorsze wyniki niż w 1999 roku , z różnicą sięgającą nawet 20 centymetrów .

W obu grupach wiekowych i płciowych obserwuje się wyraźny spadek wyników w badaniu skoku w dal w 2024 roku. Chłopcy osiągają nieco lepsze wyniki niż dziewczęta, ale tendencja spadkowa jest zauważalna w obu przypadkach, szczególnie w porównaniu do lat 1999 i 2009. Gdzie mogą leżeć przyczyny tych problemów? Z badań Instytutu Matki i Dziecka wynika, że polskie dzieci w wieku szkolnym spędzają średnio około 6 godzin dziennie przed ekranami urządzeń elektronicznych . W ten czas wliczają się aktywności takie jak oglądanie filmów, granie w gry komputerowe czy korzystanie z komputerów i smartfonów.

Pandemia COVID-19 znacząco zwiększyła ten czas, ponieważ zdalne nauczanie zmusiło uczniów do długotrwałego korzystania z komputerów podczas lekcji. Dodatkowo czas przeznaczony na samodzielną naukę oraz rozrywkę często przekraczał zalecane normy. Specjaliści zalecają, aby dzieci w wieku 7-12 lat korzystały z urządzeń elektronicznych maksymalnie dwie godziny dziennie, a młodzież powyżej 13. roku życia nie więcej niż trzy godziny . Nadmierne korzystanie z elektroniki może prowadzić do problemów ze wzrokiem, wad postawy oraz zwiększonego ryzyka otyłości.

Sprawność fizyczna młodzieży z roku na rok spada

Zmiany dotyczące spadku kondycji fizycznej wśród dzieci i młodzieży zauważono również w innych testach sprawnościowych. W beep teście zarówno chłopcy, jak i dziewczynki systematycznie pogarszali swoje wyniki w porównaniu do rówieśników z 1999 i 2009 roku . Różnice te stają się coraz większe wraz z wiekiem uczniów, zarówno u dziewcząt, jak i chłopców. U dziewczynek spadek sprawności zaczyna się już w 13. roku życia, natomiast u chłopców obserwuje się to nieco później, około 16. roku życia. W 1999 roku młodzi mężczyźni w wieku 19 lat byli w stanie wykonać 70 powtórzeń, w 2024 roku już tylko 40. Młode kobiety w wieku 19 lat w 1999 roku były w stanie wykonać 40 powtórzeń, a w 2024 roku już tylko 20.

Minister Sportu i Turystyki zwraca również uwagę na znaczący spadek umiejętności ruchowych u dziewcząt, co ilustrują wyniki testu "deski". Dziewczynki w wieku 10 lat potrafią utrzymać tę pozycję średnio przez 110 sekund, podczas gdy kobiety w wieku 19 lat utrzymują ją średnio przez 90 sekund . U chłopców natomiast utrzymuje się tendencja wzrostowa. 10-latkowie potrafią utrzymać "deskę" przez około 115 sekund, a mężczyźni w wieku 19 lat przez około 130 sekund.

W badaniach zauważono również pogorszenie wyników wśród uczniów w biegu wahadłowym 10x5metrów. W 2009 roku średni czas ukończenia biegu wśród chłopców w wieku 15 lat wynosił około 18 sekund . W 2024 roku średni czas wzrósł do około 21 sekund. Dziewczynki w tym wieku w 2009 roku potrzebowały około 21 sekund na ukończenie biegu, a w 2024 roku około 23 sekund.

Ministerstwo Sportu i Turystyki chce zwiększyć aktywność fizyczną

Podczas konferencji prasowej dotyczącej raportu badającego kondycję fizyczną dzieci i młodzieży, Minister Sławomir Nitras zaapelował do rodziców o wsparcie i zrozumienie problemu, podkreślając, że kondycja fizyczna ma bezpośredni wpływ na zdrowie, jakość życia i długość życia dzieci.

Barbara Nowacka poparła apel Sławomira Nitrasa do rodziców i zwróciła się z prośbą do nauczycieli, aby poważnie potraktowali wyniki przeprowadzonych badań. Podkreśliła, że sprawność fizyczna ma istotny wpływ na dobrostan i zdrowie dzieci, ich zdolności do nauki i ogólne możliwości uczenia się. Choć powiedzenie "w zdrowym ciele, zdrowy duch" może wydawać się banalne, zawiera w sobie głęboką prawdę - zaznaczyła minister edukacji.