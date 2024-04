Zmiany w szkołach. Minister edukacji zapowiada nowy przedmiot

- Powołałam zespół, który przygotuje założenia i podstawy programowe do nowego przedmiotu - Edukacja zdrowotna - mówiła w piątek podczas konferencji prasowej Barbara Nowacka . - Przedmiot zastąpi dotychczasowe WDŻ - dodała.

Nowy przedmiot w szkole. Minister: Będzie to przedmiot holistyczny

- Będzie to przedmiot holistyczny, znacznie szerszy. Chcielibyśmy, żeby do tematu ochrony zdrowia, profilaktyki podejść szczególnie poważnie - zaznaczyła. - Jeżeli nie zacznie się tej edukacji w szkole, to potem będziemy oglądali coraz bardziej nieświadome społeczeństwo - mówiła minister edukacji.