Kondycja fizyczna dzieci i młodzieży. Niepokojące dane

- Od lat dziewięćdziesiątych poziom kondycji fizycznej dzieci i młodzieży regularnie spada. Efekt pandemii dodatkowo wzmocnił ten trend. Nasze dzieci w okresie ostatnich 10 lat stały się cięższe średnio od dwóch do czterech kilogramów. Dodatkowo u 20-25 proc. chłopców i 15-17 proc. dziewcząt zdiagnozowano występowanie otyłości brzusznej. Niezwykle dla nas alarmującą sytuacją jest istotny spadek wydolności krążeniowo-oddechowej - mówi rektor warszawskiej AWF prof. Bartosz Molik.

"U zdecydowanej większości, bo aż u 94 proc. uczniów szkół tradycyjnych i 75 proc. uczniów szkół i klas sportowych , poziom kompetencji ruchowej był niewystarczający , co z jednej strony oznacza, iż nie osiągają oni założonych w podstawie programowej efektów uczenia się, a z drugiej strony - co istotniejsze - poziom ich kompetencji ruchowej stanowi czynnik ryzyka nieaktywnego, jednocześnie niezdrowego stylu życia " - podano.

Raport: Dzieci nie potrafią skakać na skakance, kozłować piłki

Szczególnie niepokojąco prezentują się wyniki ukazujące liczbę uczniów, którzy uzyskali zero punktów w ocenie danej umiejętności ruchowej. Jak wyjaśniono w raporcie, oznacza to, iż uczeń nie potrafił wykonać żadnego z pięciu kluczowych komponentów dla danego zadania ruchowego.

"To może wskazywać na poważne deficyty ruchowe , włącznie z ryzykiem rozwojowego zaburzenia koordynacji , które pomimo, iż jest dobrze rozpoznanym zaburzeniem - to jednak w dalszym ciągu rzadko diagnozowanym" - podkreślono w raporcie.

Problem nadwagi i otyłości wśród dzieci w Polsce

W raporcie zwrócono również uwagę na problem nadwagi i otyłości u dzieci. W 2023 roku dotyczył on ponad 16,5 proc. dziewcząt i 18 proc. chłopców. Co pocieszające - to mniej niż obserwowano w latach ubiegłych: odpowiednio 19,5 proc. i 21,0 proc. dla badań z roku 2021 oraz 18,0 proc. i 19,5 proc. dla roku 2022.