Konwencja Trzeciej Drogi w Grodzisku Mazowieckim rozpoczęła się o 10:30. Wydarzenie prowadzą wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski i posłanka PSL Bożena Żelazowska.

- Kiedy tamci są na Dolnym Śląsku, my idziemy trzecią drogą, swoją drogą. Pokazujemy, że w Polsce jest miejsce dla tych, którzy chcą budować, a nie niszczyć. Łączyć, a nie dzielić - powiedział Piotr Zgorzelski. - Trzecia Droga to pomysł na to, żeby odbudować wspólnotę narodową - powiedział.

Kosiniak-Kamysz cytował słowa Abrahama Lincolna

- Patrzymy dziś wszyscy na Dolny Śląsk. Ja patrzę niekoniecznie zawsze na Wrocław i Bogatynię. Patrzę na Lubin, gdzie jeśli chcesz dzisiaj zapisać się do endokrynologa to możesz, ale na 8 listopada 2029 roku. Z tym wreszcie trzeba zrobić porządek! Ktoś musi się wreszcie tym zająć - mówił Szymon Hołownia.

- Dziś najważniejszą sprawą od wielu miesięcy jest bezpieczeństwo (...) Abraham Lincoln po wojnie secesyjnej powiedział do mocno podzielonych Amerykanów: ten podzielony dom nie ustoi, ten podzielony dom nie zbuduje naszej przyszłości, w tym podzielonym domu nie będziemy mogli zadbać o nasze dzieci, rodziny i tych w dostojnym wieku. Ten podzielony dom zawsze zagraża bezpieczeństwu. Czy to było po wojnie secesyjnej, czy w czasie dwudziestolecia międzywojennego czy teraz. Podzielony dom, to mniejsze bezpieczeństwo, podzielony naród i społeczeństwo, to brak poczucia bezpieczeństwa - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość przez osiem lat "zaraziło nas ciężką chorobą nienawiści i narażają na szwank polskie bezpieczeństwo".

Hołownia: Maszerujemy osobno, ale atakujemy razem

- Przychodzimy do was z sześcioma gwarancjami lepszej Polski, które wprowadzi nasz rząd pokoju, zbudowany z innymi ugrupowaniami demokratycznymi. Tak, maszerujemy osobno, ale atakujemy razem po to, aby wreszcie w Polsce każdy z nas miał to, na co zasługuje - mówił Hołownia.

Kosiniak-Kamysz powiedział, że kolejnym pokoleniom "trzeba zostawić dużo lepszą Polskę niż ta, która jest dzisiaj - Polskę połączoną, Polskę sprawiedliwą, Polskę bez zbójów". - PiS dobrem zwyciężaj - dodał Hołownia.

Wkrótce więcej informacji

Pierwsza wspólna konwencja PSL i Polski 2050

Trzecia Droga spodziewa się tłumów na swojej konwencji. Do Grodziska Mazowieckiego ma zjechać co najmniej 2,5 tysiąca osób. - Tyle mamy już potwierdzonych imiennie - deklaruje w rozmowie z Interią Miłosz Motyka z PSL. To pierwsza wspólna, duża konwencja PSL i Polski2050 po ogłoszeniu startu w formule koalicyjnej.

Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia nagrali spot, w którym zapraszają na to wydarzenie i w którym wyraźnie stawiają się w kontrze do PiS i PO, mówiąc, że "na Dolnym Śląsku w ten weekend prognozowane są gradobicia, a u nas piękna pogoda, optymizm i pójście do przodu".