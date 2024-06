Co z aresztem dla księdza Michała O.? Sąd zdecydował

- Walczymy dalej. Złożymy zażalenie. Wydaje się, że prokuratura ma "carte blanche" w sądzie i sądy przyjmują taką zasadę, że to co prokuratura im przedstawi, to należy zaufać, "aby zabezpieczyć tok postępowania" - mówił Wąsowski w rozmowie z wpolityce.pl.

