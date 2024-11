We wtorek komisja śledcza do spraw afery wizowej przedstawia swój raport końcowy. - Na podstawie zgromadzonego, obszernego materiału dowodowego proponuję, by komisja przyjęła rozważyła możliwość skierowania zawiadomień do prokuratury wobec 11 osób - przekazał szef grupy Marek Sowa.

Poseł Koalicji Obywatelskiej wyliczał, że powodem takich zawiadomień ma być między innymi nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków na szkodę interesu publicznego, nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz płatnej protekcji biernej. Reklama

Afera wizowa. Komisja składa wnioski do prokuratury wobec 11 osób

Osoby wskazane we wniosku to były premier Mateusz Morawiecki, były szef MSWiA Mariusz Kamiński, były szef CBA Andrzej Stróżny, była minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, były szef MSZ Zbigniew Rau, były dyrektor generalny Służby Zagranicznej Maciej Krasiński oraz byli członkowie kierownictwa departamentu konsularnego Marcin Jakubowski i Beata Brzywczy.

Ponadto zawiadomienia dotyczą także byłej pełnomocniczki premiera do spraw GovTech Justyny Orłowskiej oraz byłego wiceministra rolnictwa Lecha Kołakowskiego i dyrektora jego biura polskiego Macieja Lisowskiego.

Oprócz tego Marek Sowa zaproponował, by komisja złożyła skargę do Prokuratora Krajowego, w celu dogłębnego wyjaśnienia wątpliwości z rodzajem i dynamiką czynności podejmowanych w postępowaniu przygotowawczym przez prokuratorów Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej PK w zakresie realizacji zasady legalizmu, a także w celu wyjaśnienia wątpliwości z prawidłowością sprawowanego nadzoru nad organem wykonującym te czynności, czyli Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Reklama

Więcej informacji wkrótce.

Komisja śledcza do spraw afery wizowej. Kilka wątków i wielu świadków

Komisja do spraw afery wizowej zajmuje się nadużyciami dotyczącymi legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce od 12 listopada 2019 do 20 listopada 2023 roku. Grupa śledcza odbyła łącznie 40 posiedzeń, przesłuchała 37 świadków i odebrała dwie opinie biegłych.

Zespół powołany do życia pod koniec 2023 roku badał między innymi takie kwestie, jak łapówki w zamian przyspieszanie procedur wizowych; program Poland.Business Harbour, który zakładał uproszczone wydawanie zezwoleń na wjazd do kraju dla przedstawicieli firm, start-upów i specjalistów IT bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę; a także wątek zatrudniania cudzoziemców przy wznoszeniu inwestycji spółek Orlen i Grupy Azoty. Reklama

