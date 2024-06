- Afera wizowa to była zdrada polskich ideałów, to zdrada europejskich wartości. To była zgoda na to, że to łapówka decydowała o tym, kto ma wjechać na teren Polski czy też na teren strefy Schengen - podkreślił Michał Szczerba, podsumowując dotychczasowe prace komisji śledczej ds. afery wizowej.