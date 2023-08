Kandydatami PiS do komisji ds. wpływów są : Łukasz Cięgotura, Sławomir Cenckiewicz, Michał Wojnowski, Marek Czeszkiewicz, Przemysław Żurawski vel Grajewski, Marek Szymaniak, Arkadiusz Puławski, Andrzej Kowalski i Andrzej Zybertowicz.

Kluby poselskie i parlamentarne, którym przysługiwało prawo zgłaszania kandydatów, miały na to czas do 29 sierpnia do godziny 20. Termin wyznaczyła 25 sierpnia marszałek Sejmu Elżbieta Witek, o czym tego samego dnia poinformowało centrum informacyjne niższej izby parlamentu.