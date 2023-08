Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyznaczyła termin zgłaszania kandydatów do komisji ds. badania rosyjskich wpływów. Kluby poselskie i parlamentarne, którym przysługuje takie prawo, mają czas na zaproponowanie kandydatur do 29 sierpnia do godziny 20. - Niewykluczone, że podczas posiedzenia Sejmu 30 sierpnia, jeżeli będą zgłoszeni kandydaci, będzie dokonany wybór członków komisji - powiedział poseł PiS Marek Ast.