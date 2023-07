Komisja ds. badania wpływów rosyjskich. Jest decyzja Senatu

Senat podjął w piątek uchwałę o odrzuceniu powstałej z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.

Za odrzuceniem nowelizacji ustawy, co rekomendowały senackie komisje, było 50 senatorów , przeciw - 44 , nikt nie wstrzymał się od głosu.

Teraz do decyzji Senatu będzie musiał ustosunkować się Sejm, który może odrzucić stanowisko Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów .

Senat prezydencką nowelizacją ustawy o Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 zajmował się na rozpoczętym w środę dwudniowym posiedzeniu. Podczas briefingu przed rozpoczęciem posiedzenia marszałek izby Tomasz Grodzki został zapytany o to, jaka będzie decyzja Senatu ws. noweli. Jak wówczas stwierdził:

- Komisja ustawodawcza pracowała bardzo starannie nad tym projektem. On jest dalej niekonstytucyjny , bo nie można ustanawiać ciała nieumocowanego w polskim systemie prawnym i, na dokładkę, kompletnie bezkarnego. Tak się w demokracjach nie dzieje i Senat nie może się zgodzić na tego typu rozwiązania - powiedział Grodzki.

Ustawa o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich

31 maja weszła w życie - powstała z inicjatywy PiS - ustawa o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022, którą prezydent podpisał kilka dni wcześniej oraz skierował ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast 2 czerwca Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy, w połowie czerwca została ona przyjęta przez Izbę.

Zgodnie z nowelą w komisji ds. badania wpływów rosyjskich nie będą mogli zasiadać parlamentarzyści, znoszone są środki zaradcze zapisane w obecnej ustawie (to m.in. zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat), a głównym przedmiotem stwierdzenia komisji będzie uznanie, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym; odwołanie od decyzji komisji ma być kierowane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.