Komentarze po premierze nowych "Wiadomości". Nie wszystko wyszło idealnie

- To jest "19:30" - najważniejszy program informacyjny Telewizji Polskiej. Wczoraj obiecaliśmy państwu nową jakość w mediach publicznych. Dziś nie tylko my chcemy wytłumaczyć, dlaczego ta zmiana jest konieczna. By budować wspólnotę narodową, trzeba zmienić język przekazu. Musimy po prostu informować - rozpoczął prowadzący Marek Czyż.