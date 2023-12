Kolejny zwrot w sprawie zbiórek na Grzegorza Brauna. "Kwoty wypłacone"

Grzegorz Braun wywołał skandal w zeszłym tygodniu, gdy podczas uroczystości zapalenia świec chanukowych w Sejmie użył gaśnicy, by zgasić płomienie. Niedługo później marszałek Szymon Hołownia zdecydował się wykluczyć posła z obrad Sejmu i skierował wniosek do prokuratury.

Zbiórki na Grzegorza Brauna. Cele znacznie przekroczone

Zrzutka.pl tłumaczy: Nie jesteśmy właścicielem środków

"W przypadku zbiórek zorganizowanych bezpośrednio po incydencie z dnia 13 grudnia z udziałem posła Grzegorza Brauna, po wnikliwej analizie okoliczności ich zorganizowania, opisów, a przede wszystkim komentarzy towarzyszących wpłatom na nie dokonywanym (zawierających bardzo często treści wprost antysemickie, naruszające dobra osób trzecich, pochwalających przestępstwa lub nawołujących do nienawiści na tle narodowościowym), stwierdziliśmy, że dopuszczenie ich dalszego trwania niesie zbyt wysokie ryzyko, że będą one prowadziły do naruszenia obowiązującego prawa" - czytamy. Dodatkowo masowe zakładanie zbiórek na posła rodziło ryzyko, że niektóre z nich zostaną wykorzystane do sprzeniewierzenia zgromadzonych środków przez nieuczciwych organizatorów.