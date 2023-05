- Projekt ustawy w sprawie waloryzacji 500 plus i podwyższającej kwotę wolną od podatku do wysokości 60 000 zł został złożony do laski marszałkowskiej - przekazał na konferencji w Sejmie Borys Budka, przewodniczący klubu KO.

- To projekty rekompensujące Polakom drożyznę i inflację, którą zafundowali Morawiecki, Glapiński i ich nieudolne rządy - wyjaśnił polityk. - Liczymy, że te dwie propozycje zostaną jak najszybciej uchwalone. Chcemy wyjąć z propozycji wyborczych PiS coś, co jest absolutną przyzwoitością: waloryzację świadczeń - dodał.

- Już dzisiaj świadczenie 500 plus jest warte mniej więcej o około 230 zł mniej, niż w czasie, gdy było uchwalone - powiedział Budka. Dodał, że jeśli Jarosław Kaczyński "traktuje poważnie swoje zobowiązania, powinien poprzeć takie rozwiązania".

Borys Budka przekazał, że KO proponuje, aby świadczenie w wysokości 800 zł było wypłacane już od czerwca.

- Proponujemy też podwyższenie kwoty wolnej od podatku do wysokości 60 000 zł. Należy doceniać także ciężką pracę - przekazał Budka. - Są ludzie, którzy potrafią zarobić na siebie i na państwo. Te pieniądze zostaną w kieszeni podatnika - przekazał polityk.

- Jeśli nasze propozycje nie będą procedowane na najbliższych obradach Sejmu, to potwierdzi to, że podniesienia tego świadczenia nie chce tak naprawdę Jarosław Kaczyński. Potwierdzi, że to tylko jego gra wyborcza - dodał Budka.

Polityk opozycji przekazał, że w polityce tak jest, że trzeba powiedzieć: "sprawdzam". - Nie można się ścigać z PiS na obietnice. Nie można jednak dopuścić do tego, aby Kaczyński mógł tymi obietnicami rzucać bezkarnie - stwierdził.

Szef KO: Zdecydowałem o przyspieszeniu prac nad waloryzacją 500 plus

O zamiarze złożenia projektów ustaw o waloryzacji 500 plus i o podniesieniu kwoty wolnej od podatku, jako pierwszy informował we wtorek Donald Tusk.

- Wierzymy, że tu jest przyszłość naszych dzieci i wnucząt, dlatego zdecydowałem o przyspieszeniu prac nad waloryzacją 500 plus - oświadczył lider PO.

- Nie spodziewałem się, że moje "sprawdzam" nabierze takiego mocnego wymiaru - dodał. Tusk stwierdził, że jeśli Jarosław Kaczyński nie traktuje wprowadzenia 800 plus jako "kampanijnej zagrywki" to powinien wprowadzić dodatkową sumę "na Dzień Dziecka, a nie na sylwestra".

Podniesienie świadczenia 500 plus zapowiedział prezes PiS, Jarosław Kaczyński podczas weekendowej konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości". Ogłosił on, że od nowego roku świadczenie wychowawcze 500 plus zostanie podniesione do 800 zł.