- To stworzenie państwa w państwie w duchu sędziowskim - zarzucił Sebastian Kaleta. Polityk Suwerennej Polski zarzucił politykom Koalicji 15 października wynoszenie sporu prawnego do unijnych sądów, które te następnie przyjęły środki naprawcze, ale stosowane jedynie wobec Warszawy.

- To stworzenie neokolonii, która będzie słuchać każdego politycznego. To serwilistyczna postawa wobec Unii Europejskiej, gdzie rządzą Niemcy - dodał. Zarzucił także rządzącym "zachowanie targowickie". - To przypomina Sejm rozbiorowy, który polskie kompetencje oddaje zagranicy (...). Dalej w kolejce jest polityka energetyczna i narzucenie polityki Zielonego Ładu - wskazał.