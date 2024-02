"Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar pozytywnie ocenił decyzję sędzi Anny Kalbarczyk o chęci wzięcia udziału w legalnym konkursie oraz jej deklarację o konieczności wdrażania orzecznictwa trybunałów międzynarodowych. W jego opinii w swojej pracy orzeczniczej sędziowie muszą brać pod uwagę obowiązujące prawo międzynarodowe . Jest to bowiem warunek konieczny dla zachowania bezstronności i niezależności sądów" - poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości w piątkowym komunikacie.

Adam Bodnar podjął decyzję. Sędzia poprosiła o cofnięcie nominacji

Kalbarczyk prosiła o delegowanie jej do orzekania w SO Warszawa-Praga, gdzie pracowała przed nominacją do SA w Warszawie.