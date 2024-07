Robert Telus musi oddać ziemię, którą on i jego rodzina od 14 lat dzierżawią od Lasów Państwowych. Rodzina zajmuje się hodowlą koni. Grunty miały być użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem.

Polityk PiS nie zgadza się z tymi oskarżeniami. - Dali mi trzy miesiące na to, żeby pozbyć się 80 koni , nie mam takiej możliwości. Napisałem im, że w porządku, mogą rozwiązać umowę, ale niech mi dadzą dwa lata. To odbudowa konika polskiego pod nadzorem związku hodowców koni , a oni złośliwie piszą o trzech miesiącach - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

Polityk stwierdził, że będzie zmuszony do oddania koni na rzeź. - Nie chcę się poddać i tego zrobić. Nigdy nie oddałem koni na rzeź. To polityczny nakaz, nic więcej. Dlaczego mam na tym cierpieć ja, moja rodzina i do tego jeszcze konie? - dodał.