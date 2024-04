Lasy Państwowe kontrolują hodowlę koni, którą prowadzi rodzina posła PiS Roberta Telusa. Lasy wskazują jednak, że to de facto sam były minister rolnictwa zarządza hodowlą. Kontrola zakończyć ma się w najbliższym czasie, ale już poinformowano o trzech padłych zwierzętach i innych nieprawidłowościach. - Dzisiaj piszę pismo do Lasów o zniesławienie - skomentował sprawę Robert Telus, wskazując, że nie obawia się konsekwencji, bo to "polityczna nagonka".