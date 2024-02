Cichanouska i politycy opozycji w Polsce podsłuchiwani? Śledztwo prokuratury

- Nie uciekniecie od odpowiedzialności za to, że próbowaliście różnymi nielegalnymi metodami wyciągać informacje - zwrócił się do doradcy prezydenta Błażeja Pobożego wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek z Lewicy.

Politycy podsłuchiwani przez służby za czasów PiS? Wąsik i Brudziński reagują

"Siemoniak doskonale wie, że to informacja nieprawdziwa, wymyślona. Nadzoruje służby, więc musi wiedzieć" - napisał były szef CBA. "Mimo to komentuje to jako 'bulwersujące'. Bulwersujące jest to, że Siemoniak nie dementuje fejka. Bo ten fejk bije w przeciwników. Łajdactwo" - podsumował polityk PiS, który niedawno został ponownie ułaskawiony przez prezydenta Dudę.