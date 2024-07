W piątkowym głosowaniu Sejm odrzucił projekt nowelizacji Kodeksu karnego , zakładającego dekryminalizację pomocy w aborcji oraz dekryminalizację przerywania ciąży za zgodą ciężarnej do 12. tygodnia trwania ciąży. Najpierw głosowano za odrzuceniem ustawy w całości, ale do tego zabrakło jednego głosu. Kiedy głosowano za przyjęciem, projekt odrzucono trzema głosami.

Krzysztof Grabczuk tłumaczy nieobecność w Sejmie

"Wiele komentarzy dotyczących mojej dzisiejszej nieobecności w Sejmie. Jak wiecie mam blisko 100 proc. frekwencję w głosowaniach. Życie to wiele sytuacji, wobec których stajemy się całkowicie bezradni. Zawsze stałem, stoję i będę stał po stronie kobiet. Dziękuje za słowa wsparcia" - napisał na portalu X.

"To nie było zwykłe głosowanie. Poseł Grabczuk w szpitalu - jest usprawiedliwiony. Posłowie Giertych i Sługocki zostaną zawieszeni w klubie poselskim i pozbawieni funkcji (wiceprzewodniczącego klubu i wiceministra)" - napisał premier Donald Tusk w serwisie X.

Depenalizacja aborcji odrzucona

Projekt nowelizacji został złożony przez posłów Lewicy i był jednym z czterech poselskich projektów, które zostały skierowane do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży.