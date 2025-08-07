Karol Nawrocki powołał swoich współpracowników. Znane nazwiska

Dawid Skrzypiński
Dagmara Pakuła

Oprac.: Dawid Skrzypiński, Dagmara Pakuła

Prezydent Karol Nawrocki powołał w Pałacu Prezydenckim kierownictwo swojej kancelarii oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Szefem KPRP został Zbigniew Bogucki. Gabinetem prezydenta pokieruje Paweł Szefernaker, a kierownictwo nad BBN objął Sławomir Cenckiewicz. W prezydenckiej kancelarii zostaje wieloletni współpracownik Andrzeja Dudy - Wojciech Kolarski.

Szefem KPRP został oficjalnie Zbigniew Bogucki - polityk PiS z województwa zachodniopomorskiego, który zaangażowany był w kampanię Nawrockiego. Wcześniej on sam był wskazywany jako jeden z potencjalnych kandydatów PiS na prezydenta. W przeszłości Bogucki był m.in. wojewodą zachodniopomorskim w latach 2020-2023.

Zastępcą Boguckiego w KPRP mianowano posła PiS z Podlasia Adama Andruszkiewicza. W przeszłości był on m.in. wiceszefem resortu cyfryzacji. Zanim przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości, Andruszkiewicz był związany z Młodzieżą Wszechpolską i Ruchem Narodowym. W 2014 roku startował z listy Ruchu do Parlamentu Europejskiego.

Karol Nawrocki prezydentem. Człowiek Andrzeja Dudy zostaje

Szefem gabinetu prezydenta został dotychczasowy poseł PiS Paweł Szefernaker, który był szefem sztabu wyborczego Nawrockiego, a w przeszłości - wiceszefem MSWiA za rządów Mariusza Kamińskiego w tym resorcie.

    Nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego został Sławomir Cenckiewicz. 

    Marcin Przydacz został sekretarzem stanu i szefem Biura Polityki Międzynarodowej.

    Dotychczasowy szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii Andrzeja Dudy, Wojciech Kolarski, został powołany na sekretarza stanu.

    Podsekretarzami stanu zostali również: Agnieszka Jędrzak, Karol Rabenda i Mateusz Kotecki.

    Karol Nawrocki prezydentem. Wśród współpracowników ludzie z IPN

    Do nowej Kancelarii Prezydenta RP trafiły również osoby związane do tej pory z Instytutem Pamięci Narodowej, którego Nawrocki był prezesem od 2021 roku.

      Podsekretarzem stanu, a zarazem zastępcą szefa gabinetu został dotychczasowy dyrektor biura prezesa IPN Jarosław Dębowski. 

      Podsekretarzem stanu, który będzie pełnił funkcję rzecznika prasowego Kancelarii Prezydenta - Rafał Leśkiewicz, który do tej pory był rzecznikiem Instytutu.

      Karol Nawrocki: Każdy z was jest polskim patriotą

      - Chciałem przede wszystkim pogratulować urzędu. Chciałem też podziękować, że przyjęliście moją propozycję służenia Polsce, choć pochodzicie z różnych środowisk - powiedział prezydent Karol Nawrocki.

      Dodał, że nie zaprasza swoich współpracowników "do celebrowania prezydentury czy stanowisk, ale do ciężkiej pracy". - Gdy przyglądam się całej grupie, to mimo to, że każdy z was jest inny, to macie te cechy, które zdecydowały o tym, że będziemy razem współpracować. Każdy z was jest polskim patriotą (..) Jesteście też ludźmi ciężkiej pracy - podsumował.

