Prezydent Karol Nawrocki w czwartek przed południem powoła kierownictwo swojej kancelarii oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W tym gronie będzie czterech posłów PiS. Zbigniew Bogucki ma zostać szefem KPRP, jego zastępcą będzie Adam Andruszkiewicz. Szefem gabinetu prezydenta będzie Paweł Szefernaker, a Marcin Przydacz będzie w kancelarii odpowiadał za sprawy międzynarodowe.

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, dołączając do KPRP, posłowie ci będą musieli zrzec się swoich mandatów w Sejmie. Jeśli tego nie zrobią, Marszałek Sejmu zobowiązany jest je wygasić. Oznacza to, że w ich miejsce w ławach poselskich pojawią się politycy PiS, którzy osiągnęli najwyższy wynik spośród tych, którzy nie dostali się do Sejmu w danym okręgu.

Karol Nawrocki skompletował zespół. Nowi posłowie w Sejmie

Bogucki w wyborach parlamentarnych startował z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu szczecińskim (okręg nr 41) i zdobył 26 tys. 375 głosów. Kandydatem PiS z największą liczbą głosów, któremu nie udało się zdobyć mandatu, był Michał Jach, z 12 tys. 480 głosami. Jach przekazał, że zamierza przejąć mandat poselski po Boguckim.

Jach jest byłym wojskowym w stopniu majora, wieloletnim posłem PiS oraz ekonomistą. Ma 74 lata i choć urodził się w Łomży, politycznie związany jest ze Szczecinem. Swoją karierę w parlamencie rozpoczął w 2005 roku, kiedy uzyskał mandat poselski z listy PiS. Dwa lata później nie uzyskał reelekcji. W 2011 roku znów wybrany do Sejmu, opuścił tę izbę dopiero w 2023 roku. Dwukrotnie przewodniczył Komisji Obrony Narodowej oraz był członkiem tzw. podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza.

Karol Nawrocki skompletował zespół. Adam Andruszkiewicz nie będzie już posłem

Zastępcą szefa KPRP zostanie Adam Andruszkiewicz, który w ostatnich wyborach parlamentarnych startował z listy PiS w okręgu podlaskim (okręg nr 24) i otrzymał 53 tys. 632 głosy. Kandydatem PiS z największą liczbą głosów, któremu nie udało się zdobyć mandatu w tym okręgu, była Bogumiła Olbryś - 10 tys. 661 głosów. Przekazała, że zamierza przejąć mandat poselski po Andruszkiewiczu oraz że przejdzie na bezpłatny urlop w szkole weterynaryjnej, której teraz jest dyrektorką.

Olbryś jest wieloletnią działaczką samorządową PiS z Łomży oraz od 9 lat dyrektorką szkoły weterynaryjnej w tym mieście. Ukończyła liceum medyczne w Łomży oraz studia w Białymstoku. Z zawodu jest pielęgniarką, pedagogiem i socjoterapeutką. W radzie miasta Łomży zasiadała w latach 2008-2016, a w latach 2014-2016 była jej wiceprzewodniczącą. Oprócz tego była członkinią społecznego komitetu poparcia budowy obwodnicy Łomży i zabiegała o to jako radna. Prywatnie jest żoną byłego wicemarszałka województwa podlaskiego z PiS, Marka Olbrysia. Urodziła się w Ostrowi Mazowieckiej, ma 64 lata.

Karol Nawrocki wybrał szefa gabinetu. Kto za Pawła Szefernakera w Sejmie?

Szefem Gabinetu Nawrockiego zostanie Paweł Szefernaker, który w ostatnich wyborach startował z listy PiS w okręgu koszalińskim (okręg nr 40), otrzymując 29 tys. 764 głosy. Kandydatem z największą liczbą głosów, któremu nie udało się zdobyć mandatu z listy PiS w tym okręgu, był Marek Subocz, który zdobył 7 tys. 511 głosów. Zapowiedział, że zamierza przejąć mandat poselski po Szefernakerze.

Subocz bez powodzenia startował z list PiS do Sejmu już trzykrotnie - w 2015, 2019 i 2023 roku. Jest działaczem samorządowym w Szczecinie, gdzie zasiada w sejmiku województwa, a w latach 2015-2021 był jego wicewojewodą. Ukończył Instytut Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Szczecińskim w stopniu magistra oraz podyplomowe studia z administracji publicznej w Koszalinie. Urodził się w Wałczu, gdzie uczył języka niemieckiego, najpierw w gimnazjum, a później w liceum. Tam też był radnym powiatu wałeckiego w latach 2010-2015. Ma 40 lat.

Karol Nawrocki wybrał współpracowników. Kto obejmie mandat po Marcinie Przydaczu?

Ostatnim z posłów PiS przechodzących do Kancelarii Prezydenta będzie Marcin Przydacz. W wyborach do Sejmu startował on w okręgu sieradzkim (okręg nr 11) i zdobył 30 tys. 423 głosami. Kandydatem z największą liczbą głosów, któremu nie udało się zdobyć mandatu z tej listy w tym okręgu, był Tomasz Rzymkowski, który uzyskał 16 tys. 875 głosów.

Polityk pytany, czy zamierza przejąć mandat poselski po Przydaczu, odparł, że nie zamierza składać przedwczesnych deklaracji i poczeka, aż poseł PiS zrzeknie się mandatu.

Rzymkowski dwukrotnie zasiadał w ławach sejmowych (2015-2023) i jako jedyny z wymienionych polityków był wiceministrem - w latach 2021-2023 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Ukończył studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i posiada stopień doktora. Pracował jako urzędnik samorządowy w Lublinie oraz był działaczem stowarzyszenia KoLiber w Kutnie. W 2014 bez powodzenia ubiegał się o mandat radnego Kutna z ramienia Ruchu Narodowego, a do Sejmu po raz pierwszy dostał się z listy Kukiz15. W 2017 roku wstąpił do Unii Polityki Realnej i został wiceprezesem tej partii. W 2019 przeszedł z klubu Kukiz-15 do klubu PiS, po czym kandydował z listy tej partii do Sejmu. Dziś jest członkiem PiS. Urodził się w Kutnie i ma 39 lat.

