W partii zwrócono uwagę, że w przemówieniu zabrakło odniesień do Jarosława Kaczyńskiego i PiS, co uznano za sygnał budowania samodzielności prezydenta.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, z którymi rozmawialiśmy tuż po zaprzysiężeniu prezydenta Karola Nawrockiego, nie kryli zadowolenia z tego, co powiedział nowy prezydent w swoim pierwszym przemówieniu wygłoszonym w Sejmie.

- Nareszcie mocno i bez owijania w bawełnę. Mam wrażenie, że tego właśnie oczekiwali wyborcy, tego chcieli, że czasy koncyliacyjnego nadstawiania policzka się skończyły. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie - mówił nam na gorąco jeden z polityków PiS obecnych w Sejmie.

- Uważam, że to było bardzo dobre przemówienie. Prezydent nakreślił w nim swoje linie demarkacyjne i jasno postawił sprawę dotyczącą podziału ról, kompetencji, ale też zarysowania celów swojej prezydentury - mówi Interii Andrzej Śliwka, poseł PiS, a w kampanii członek sztabu wyborczego Karola Nawrockiego .

- Czy było konfrontacyjne? Nie powiedziałbym. Było bardzo merytoryczne, takie, jakiego oczekiwali ci, którzy na Karola Nawrockiego głosowali, a do tego świetnie wygłoszone, z odpowiednimi akcentami, energią i dynamizmem - dodaje Śliwka.

- To było mocne przemówienie, ale niepozbawione też wątków koncyliacyjnych. Prezydent zaczął przecież od słów o wybaczeniu , nawiązywał także do zasypywania podziałów i mówił o konkretnych polach, na których liczy na współpracę np. lewicy w sprawach mieszkalnictwa - ocenia prof. Bartłomiej Biskup, politolog z UW.

- Pojawiło się dużo szpilek pod adresem rządu, dla mnie najbardziej zaskakującą zapowiedzią była ta dotyczącą niepowoływania sędziów, ale nowy prezydent zapowiedział wiele konkretów. To nie były same podziękowania i lanie wody, ale konkretne zapowiedzi: powołania ciał, które mają się zajmować stworzeniem do 2030 roku nowej konstytucji, czy naprawą ustroju państwa, jeśli chodzi o sądownictwo - komentuje prof. Biskup.