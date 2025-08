- Jak dla mnie (Karol Nawrocki - red.) nie jest prezydentem . Dopóki nie sprawdzimy (głosów - red.), to nie wierzę - powiedział w rozmowie z TVP Info.

Przyznał, że już wcześniej "politycy kombinowali" . Wałęsa stwierdził, że w przeszłości "łatwiej było to ukryć".

- Dziś wyjątkowo wielu nieudaczników pcha się do władzy. Ci, którym nigdzie indziej się nie udało, próbują to sobie zrekompensować w polityce. Mądrzy są polityką zniechęceni, wycofują się. Zostawiają pole populistom, to ich wina - ocenił były prezydent.