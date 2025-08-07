- To jest ustawa, która daje szanse, aby ceny prądu w mieszkaniach dla polskich rodzin były utrzymane na możliwie niskim poziomie, bo zamraża na kolejne miesiące ceny prądu i do tego potrzebujemy tej ustawy - stwierdził premier.

- Ta ustawa jest nazywana "ustawą wiatrakową" m.in. dlatego, że umożliwi budowę najtańszych źródeł energii, bo dzisiaj wiatraki na lądzie, czy się to komuś podoba, czy nie, dają szansę na najtańszy prąd - dodał.

Donald Tusk: To będzie źle świadczyło o Karolu Nawrockim

Pamiętam, jak prezydent Nawrocki opowiadał, że w trzy miesiące sprawi, że ceny prądu spadną o jedną trzecią. Jeśli pan prezydent myśli, że ceny prądu spadają od uchwał, czy projektów, czy deklaracji pana prezydenta, to znaczy, że nie wie o czym mówi. Ceny prądu mogą spadać, gdy rząd dopłaci bo zamrozi ceny - to jest w tej ustawie albo gdy będzie więcej tanich źródeł energii - i to też jest w tej ustawie - powiedział premier.

- Jeśli pan prezydent chce tak zacząć, jak zaczął i skończył prezydent Andrzej Duda, czyli kolejnymi wetami, to będzie źle świadczyło o panu prezydencie, ale ja nie mam wpływu na to co będzie wetował, a co nie. Sobie wystawi świadectwo - dodał.

Szef rządu zapewnił również, że będzie robił wszystko, by ceny prądu były jak najmniej dotkliwe dla obywateli. - Panie prezydencie, wolałbym, żeby w takich oczywistych sprawach pan pomagał, a nie przeszkadzał - zwrócił się do Karola Nawrockiego.

Karol Nawrocki prezydentem. Szef kancelarii o ustawie wiatrakowej: To zasadzka

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki przekazał w czwartek w Polsat News, że ustawa wiatrakowa przedstawiona przez rząd jest "zła" dając do zrozumienia, że Karol Nawrocki ją zawetuje.

- Ustawa o mrożeniu cen energii, czyli ustawa wiatrakowa, jest nieudolnym sidłem, zasadzką, która miała być zastawiona na byłego prezydenta Andrzeja Dudę, czy teraz na prezydenta Karola Nawrockiego - stwierdził Bogucki.

- Ale to żadna zasadzka, to cwaniactwo tego rządu, który chce przy okazji forsowania złego projektu dotyczącego wiatraków wrzucić tam osłony i niższe rachunki za energię dla Polaków - dodał i zaznaczył, że "prezydent sobie z tym poradzi".

Bogucki zapewnił również, że prezydent przedstawi własny projekt obniżający opłaty za prąd o 33 proc. - Zakładamy, że w tym szkodliwym dla Polaków rządzie, jest elementarny rozsądek, aby podejmować dobre działania dla Polaków - powiedział.

