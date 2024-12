Kaczyński grzmi na miesięcznicy. "To jest agentura Putina"

Jarosław Kaczyński i politycy PiS jak co miesiąc zebrali się pod pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej. - 14 lat i osiem miesięcy temu doszło do wielkiej zbrodni - zamachu na samolot, który wiózł polską delegację z prezydentem RP, z moim bratem śp. Lechem Kaczyńskim, jego małżonką. Wiózł wielu przedstawicieli polskiej elity politycznej, wojskowej, duchowieństwo. Ten zamach został dokonany, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, na zlecenie Putina. Ci, którzy tutaj stoją, to jest agentura Putina, bezczelna - mówił Kaczyński, odnosząc się do osób protestujących podczas jego przemówienia.

