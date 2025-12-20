Śmierć Polaka w Holandii. Sprawca usłyszał wyrok

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Karę trzech lat pozbawienia wolności wymierzył sąd w holenderskim Utrechcie mężczyźnie, który pobił polskiego migranta tak, że ten zmarł. Dodatkowo skazany będzie musiał zapłacić kilkadziesiąt tysięcy euro odszkodowania rodzinie zmarłego.

Policjant ubrany w charakterystyczny mundur z napisem 'Politie' idzie chodnikiem wzdłuż miejskiej ulicy. W tle widoczne są zaparkowane samochody oraz nowoczesna, miejska zabudowa.
Sprawca śmiertelnego pobicia Polaka skazany na trzy lata więzienia. Sąd uwzględnił, że zgłosił się sam na policję i nie był wcześniej karany (zdjęcie ilustracyjne)ROBIN UTRECHT/ANP MAGAFP

W skrócie

  • Sąd w Utrechcie skazał sprawcę pobicia ze skutkiem śmiertelnym polskiego migranta na trzy lata więzienia.
  • Rodzina zmarłego otrzyma również wysokie odszkodowania.
  • Prokuratura żądała dla sprawcy kary 10 lat pozbawienia wolności.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do ataku na polskiego migranta doszło w czerwcu 2024 r. w miejscowości Bunschoten-Spakenburg w Holandii. Pan Tomasz siedział na ławce, kiedy podeszło do niego dwóch mężczyzn, którzy zaczęli bić niespodziewającego się niczego Polaka.

Jeden z mężczyzn uderzył go sześć razy w głowę, a drugi kopnął go dwa razy w to samo miejsce.

Polak trafił do szpitala z poważnymi uszkodzeniami mózgu. Po kilku dniach mężczyzna zmarł w szpitalu.

Zobacz również:

Sprawcy śmiertelnego pobicia zostali skazani na 4,5 roku więzienia
Wielkopolskie

Zapadł wyrok w sprawie śmiertelnego pobicia. "Jak my mamy z tym żyć?"

Jakub Pogorzelski
Jakub Pogorzelski

    Prokuratura żądała dla sprawcy 10 lat pozbawienia wolności zarzucając mu zabójstwo Polaka. Ostatecznie jednak sąd uznał, że nie ma dowodów na to, że oskarżony chciał zabić, dlatego też uniewinnił go od zarzutu zabójstwa i skazał za pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Sprawca usłyszał wyrok trzech lat więzienia, pomniejszone o 188 dni, które spędził już w areszcie. Na korzyść oskarżonego przemawiał fakt, że zgłosił się on sam na policję i nie był wcześniej karany.

    Śmierć Polaka w Holandii. Sprawca usłyszał wyrok

    Sprawca śmierci Polaka oprócz kary pozbawienia wolności otrzymał również od sądu nakaz zapłaty odszkodowania rodzinie zmarłego. Największą kwotę ma otrzymać dwoje dzieci zmarłego - po 20 tys. euro. Pieniądze te mają zostać zdeponowane na specjalnym koncie bankowym i zostaną im przekazane, gdy osiągną pełnoletność.

    Odszkodowanie dostaną również rodzice pana Tomasza - po 17 500 euro - oraz siostra, która ma otrzymać zwrot kosztów pogrzebu i repatriacji ciała do Polski w wysokości ponad 2800 euro.

    Sąd zaznaczył jednocześnie, że żadna kara ani odszkodowanie nie są w stanie złagodzić smutku rodziny.

    Źródło: "De Gelderlander"

    Zobacz również:

    Sąd skazał 35-letniego Tomasza K. oskarżonego o zabójstwo żony i upozorowanie wypadku
    Pomorskie

    Zabił żonę, upozorował wypadek na torach. Finał głośnej sprawy

    Marcin Czekaj
    Marcin Czekaj
    "Specjalizuje się w biciu ludzi w lesie". Marszałek uderza w NawrockiegoPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze