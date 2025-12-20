Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Udany atak Ukraińców. Rosja straciła dwa myśliwce Su-27

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Ukraińskie siły zbrojne zniszczyły dwa rosyjskie myśliwce Su-27 na lotnisku wojskowym Belbek na Krymie - poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. W ataku uszkodzona została również wieża kontroli lotów. Dwa dni temu Kijów uderzył dronami w to samo lotnisko.

Myśliwiec wojskowy Su-27 stoi na płycie lotniska. Kilku wojskowych w mundurach znajduje się po lewej stronie, obserwują maszynę. Wokół widoczne są elementy infrastruktury lotniskowej, niebo jest pochmurne.
Rosyjski myśliwiec Su-27 na lotnisku Belbek na Krymie YURIY LASHOVAFP

W skrócie

  • Ukraińskie wojsko przeprowadziło skuteczny atak na lotnisko Belbek na Krymie, niszcząc dwa rosyjskie myśliwce Su-27.
  • W wyniku ataku uszkodzona został również wieża kontroli lotów.
  • To już drugi udany atak Ukraińców na to lotnisko w ciągu kilku dni – w poprzednim zniszczono m.in. radary oraz systemy obrony przeciwlotniczej.
Drony dalekiego zasięgu Centrum Operacji Specjalnych Alfa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy skutecznie uderzyły na Krymie. Według SBU, jeden ze zniszczonych myśliwców znajdował się na pasie startowym, był w pełni uzbrojony i szykował się do lotu bojowego. Wartość zniszczonych samolotów to około 70 mln dolarów.

Ukraińska armia przekazała, że w ataku uszkodzona została również wieża kontroli lotów na lotnisku Belbek. Dzięki temu przez pewien czas lotnisko może być wyłączone z użytku i nie będą mogły z niego startować rosyjskie samoloty bojowe atakujące Ukrainę.

    "Uderzenia SBU w kluczowe lotniska wojskowe, a także zniszczenie samolotów i systemów obrony przeciwlotniczej wroga w tymczasowo okupowanym Krymie znacznie zmniejszają jego potencjał militarny w regionie" - napisało SBU i dodało, że tego typu ataki "będą kontynuowane".

    Udany atak Ukraińców na lotnisko. To już drugi w ciągu kilku dni

    To nie pierwszy raz kiedy Ukraińcom udaje się przeprowadzić skuteczny atak na lotnisko Belbek na Krymie. Do poprzedniego uderzenia doszło w czwartek z wykorzystaniem dronów.

    W wyniku ataku Ukraińcom udało się zniszczyć rosyjski sprzęt o wartości setek milionów dolarów. Uszkodzeniu uległy wtedy dwie stacje radarowe Nebo-SVU, stacja radarowa 92N6 z systemu obrony przeciwlotniczej S-400 Triumf oraz system obrony przeciwlotniczej Pantsir-S2.

    Ukrainie udało się wtedy zniszczyć również rosyjski myśliwiec MiG-31. On także był w pełni uzbrojony i gotowy do lotu bojowego.

