W skrócie Prezydent powoła w styczniu Radę ds. Naprawy Ustroju Państwa jako część Narodowej Rady Rozwoju.

Rada będzie miejscem dialogu z udziałem przedstawicieli wszystkich środowisk politycznych, akademików i ekspertów.

Inicjatywa ma na celu konsekwentną naprawę ustroju Polski oraz ochronę wartości wolności i sprawiedliwości.

O terminie powołania Rady ds. Naprawy Ustroju Państwa prezydencki minister powiedział na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia.

- To jest część Narodowej Rady Rozwoju, gdzie będzie Rada do spraw ustrojowych, naprawy systemu i ona będzie powołana w styczniu - przekazał Karol Rabenda.

O zamiarze powołania Rady ds. Naprawy Ustroju Państwa prezydent poinformował wygłaszając orędzie 6 sierpnia bieżącego roku.

- W celu rozwiązania problemu ustroju państwa przy Pałacu Prezydenckim powołam Radę ds. Naprawy Ustroju Państwa. (...) Zaproszę oczywiście do tej Rady przedstawicieli wszystkich środowisk politycznych, zaproszę akademików, zaproszę te osoby, którym troska o państwo polskie i nasz ustrój prawny jest bliska i wierzę, że Pałac Prezydencki stanie się miejscem dialogu, miejscem dyskusji o konsekwentnej naprawie ustroju Rzeczypospolitej Polskiej - powiedział wówczas prezydent.

O konieczności powołania Rady prezydent wspominał później m.in. na początku października w liście do uczestników konferencji "75 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - doświadczenia sędziów sądów administracyjnych", zorganizowanej na Zamku Królewskim w Warszawie.

"Nasza historia pokazuje (...), że nawet w najtrudniejszych czasach naród polski potrafił zachować wierność ideałom wolności i sprawiedliwości. To dziedzictwo powinno inspirować nas także dzisiaj - w chwilach, gdy wymiar sprawiedliwości wymaga obrony i przywrócenia pełnej równowagi" - napisał prezydent.

"Dlatego - jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - w najbliższych tygodniach powołam Radę ds. Naprawy Ustroju Państwa" - dodał.

