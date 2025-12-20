W skrócie Niemieckie media porównują Karola Nawrockiego do Donalda Trumpa, wskazując na jego próby poszerzenia uprawnień prezydenta Polski.

Konflikt między prezydentem a rządem Tuska narasta, mimo że Nawrocki zapowiadał "zakończenie wojny polsko-polskiej".

Nawrocki zdobywa poparcie poprzez podkreślanie swojego pochodzenia oraz retorykę skierowaną przeciwko elitom, wykorzystując społeczne frustracje.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Nawrocki próbuje grać rolę kogoś w rodzaju polskiego Trumpa, chociaż polska konstytucja nie daje mu władzy takiej, jaką ma prezydent USA. Nawrocki zabiega o rozszerzenie swoich kompetencji rozpychając się łokciami" - ocenił regionalny nadawca publiczny MDR (Mitteldeutscher Rundfunk), którego główną siedzibą jest Lipsk w Saksonii.

Eskalacja konfliktu zamiast końca wojny polsko-polskiej

MDR przypomniał, że w kampanii wyborczej Nawrocki obiecywał zakończenie wojny polsko-polskiej, jednak po objęciu przez niego stanowiska nastąpiła jeszcze większa eskalacja. Nawrocki próbuje wymusić nowe reguły gry i chce rozszerzyć swoje kompetencje, przekraczając wąskie ramy wyznaczone przez konstytucję.

Nawrocki, odmawiając nominowania ambasadorów, "znajduje się na ścieżce wojennej" z MSZ. Próbuje też współdecydować o służbach specjalnych, wzywając ich szefów do pałacu prezydenckiego - czytamy na stronie internetowej MDR.

Prezydent chce sprawiać wrażenie kogoś, kto kieruje rządem i pełni funkcję "nadpremiera" umiejscowionego ponad Tuskiem. Równocześnie buduje swój image "twardego faceta", który panuje nad sytuacją. "Podobieństwa do Trumpa są oczywiste" - zaznaczył MDR.

Trumpa i Nawrockiego łączy głód władzy

"Trumpa i Nawrockiego łączy głód władzy i podobne konserwatywne poglądy na migrację, na role społeczne, prawa LGBTQ czy politykę klimatyczną" - uważa niemiecki nadawca.

Obaj politycy uprawiają "skierowany przeciwko elitom populizm" i występują w roli "obrońców zwykłych ludzi". Autor przyznaje, że w przeciwieństwie do Trumpa, Nawrocki pochodzi rzeczywiście ze zwykłej rodziny, a jego karierę można opowiedzieć jako historię awansu "z dołu na szczyty".

Nawrocki bardziej wiarygodny od Trumpa

Mając taki życiorys, Nawrocki może z większą wiarygodnością niż Trump występować jako "antypolityk", który przyszedł z zewnątrz i walczy z zarozumiałymi wielkomiejskimi elitami "wyalienowanymi z polskości" i pogardzającymi prostymi ludźmi.

"MDR" przypomniał wypowiedź Nawrockiego, że "ludzi trzeba brać takimi, jakimi są". Tym ludziom, raczej mieszkańcom małych miast z podstawowym wykształceniem i konserwatywnymi poglądami, prezydent daje to, czego im brakuje - uznanie. "To jest rewolucja godności" - ocenił autor.

Trump i Nawrocki wykorzystują w swojej polityce "społeczne urazy" łącząc je ze światopoglądową wojną kulturową. Obu polityków różni natomiast to, że Trump posiada realną władzę, podczas gdy Nawrocki może jedynie pomarzyć o systemie prezydenckim na wzór amerykańskiego. Potrzebna do zmiany ustroju większość dwóch trzecich w parlamencie jest wątpliwa.

Jacek Lepiarz/Polska Redakcja Deutsche Welle

Oryginalny materiał znajdziecie tutaj.

Premier Tusk chwali prezydenta Zełenskiego. ''Jesteś bohaterem tutaj w Polsce'' Polsat News Polsat News