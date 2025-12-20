Niemieckie media: Nawrocki próbuje grać rolę polskiego Trumpa
"Po 4,5 miesiąca sprawowania przez Karola Nawrockiego funkcji prezydenta jest jasne, że Tusk nie ma co liczyć na konstruktywną współpracę. Wszystko wskazuje na konfrontację" - napisała na swoim portalu niemiecka telewizja MDR. W materiale dodano, że Nawrocki "próbuje grać rolę kogoś w rodzaju polskiego Trumpa".
W skrócie
- Niemieckie media porównują Karola Nawrockiego do Donalda Trumpa, wskazując na jego próby poszerzenia uprawnień prezydenta Polski.
- Konflikt między prezydentem a rządem Tuska narasta, mimo że Nawrocki zapowiadał "zakończenie wojny polsko-polskiej".
- Nawrocki zdobywa poparcie poprzez podkreślanie swojego pochodzenia oraz retorykę skierowaną przeciwko elitom, wykorzystując społeczne frustracje.
"Nawrocki próbuje grać rolę kogoś w rodzaju polskiego Trumpa, chociaż polska konstytucja nie daje mu władzy takiej, jaką ma prezydent USA. Nawrocki zabiega o rozszerzenie swoich kompetencji rozpychając się łokciami" - ocenił regionalny nadawca publiczny MDR (Mitteldeutscher Rundfunk), którego główną siedzibą jest Lipsk w Saksonii.
Eskalacja konfliktu zamiast końca wojny polsko-polskiej
MDR przypomniał, że w kampanii wyborczej Nawrocki obiecywał zakończenie wojny polsko-polskiej, jednak po objęciu przez niego stanowiska nastąpiła jeszcze większa eskalacja. Nawrocki próbuje wymusić nowe reguły gry i chce rozszerzyć swoje kompetencje, przekraczając wąskie ramy wyznaczone przez konstytucję.
Nawrocki, odmawiając nominowania ambasadorów, "znajduje się na ścieżce wojennej" z MSZ. Próbuje też współdecydować o służbach specjalnych, wzywając ich szefów do pałacu prezydenckiego - czytamy na stronie internetowej MDR.
Prezydent chce sprawiać wrażenie kogoś, kto kieruje rządem i pełni funkcję "nadpremiera" umiejscowionego ponad Tuskiem. Równocześnie buduje swój image "twardego faceta", który panuje nad sytuacją. "Podobieństwa do Trumpa są oczywiste" - zaznaczył MDR.
Trumpa i Nawrockiego łączy głód władzy
"Trumpa i Nawrockiego łączy głód władzy i podobne konserwatywne poglądy na migrację, na role społeczne, prawa LGBTQ czy politykę klimatyczną" - uważa niemiecki nadawca.
Obaj politycy uprawiają "skierowany przeciwko elitom populizm" i występują w roli "obrońców zwykłych ludzi". Autor przyznaje, że w przeciwieństwie do Trumpa, Nawrocki pochodzi rzeczywiście ze zwykłej rodziny, a jego karierę można opowiedzieć jako historię awansu "z dołu na szczyty".
Nawrocki bardziej wiarygodny od Trumpa
Mając taki życiorys, Nawrocki może z większą wiarygodnością niż Trump występować jako "antypolityk", który przyszedł z zewnątrz i walczy z zarozumiałymi wielkomiejskimi elitami "wyalienowanymi z polskości" i pogardzającymi prostymi ludźmi.
"MDR" przypomniał wypowiedź Nawrockiego, że "ludzi trzeba brać takimi, jakimi są". Tym ludziom, raczej mieszkańcom małych miast z podstawowym wykształceniem i konserwatywnymi poglądami, prezydent daje to, czego im brakuje - uznanie. "To jest rewolucja godności" - ocenił autor.
Trump i Nawrocki wykorzystują w swojej polityce "społeczne urazy" łącząc je ze światopoglądową wojną kulturową. Obu polityków różni natomiast to, że Trump posiada realną władzę, podczas gdy Nawrocki może jedynie pomarzyć o systemie prezydenckim na wzór amerykańskiego. Potrzebna do zmiany ustroju większość dwóch trzecich w parlamencie jest wątpliwa.
Jacek Lepiarz/Polska Redakcja Deutsche Welle
Oryginalny materiał znajdziecie tutaj.