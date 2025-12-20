Nowy metropolita krakowski. Kardynał Grzegorz Ryś objął urząd

Kardynał Grzegorz Ryś objął urząd arcybiskupa metropolity krakowskiego. Na stanowisku tym zastąpił arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Uroczysta msza święta, podczas której Ryś objął funkcję rozpoczęła się o godzinie 10:30 w katedrze na Wawelu.