Nowy metropolita krakowski. Kardynał Grzegorz Ryś objął urząd

Kardynał Grzegorz Ryś objął urząd arcybiskupa metropolity krakowskiego. Na stanowisku tym zastąpił arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Uroczysta msza święta, podczas której Ryś objął funkcję rozpoczęła się o godzinie 10:30 w katedrze na Wawelu.

Ingres kardynała Grzegorza Rysia na arcybiskupa metropolitę krakowskiego odbył się z udziałem licznych przedstawicieli duchowieństwa, w tym m.in. nuncjusza apostolskiego abp Antonio Guido Filipazziego, kardynałów Stanisława Dziwisza, Konrada Krajewskiego, Arthur Rothe, a także władz państwowych - wicepremiera, szef MON Władysław Kosiniaka-Kamysza.

