Pierwsza taka decyzja papieża Leona XIV. Zwołuje nadzwyczajny konsystorz

Papież Leon XIV zwołał do Watykanu wszystkich kardynałów na pierwszy nadzwyczajny konsystorz jego pontyfikatu. Spotkanie odbędzie się w dniach 7-8 stycznia 2026 roku. Watykan nie zdradził, jakie konkretnie kwestie papież będzie chciał omówić z kardynałami.

Grupa biskupów ubranych w czerwone szaty liturgiczne i purpurowe piuski stoi w rzędach, każdy z nich trzyma książkę modlitewną lub mszał, ustawieni są blisko siebie, uczestnicząc w ceremonii.
W skrócie

  • Papież Leon XIV zwołał pierwszy nadzwyczajny konsystorz swojego pontyfikatu, na który zaprosił wszystkich kardynałów do Watykanu.
  • Celem spotkania są konsultacje i wsparcie dla papieża, choć nie podano szczegółowych tematów rozmów.
  • Wyjątkowe spotkania tego typu odbywają się rzadko i mają służyć omawianiu kluczowych spraw dla przyszłości Kościoła.
O zwołaniu nadzwyczajnego konsystorza, czyli spotkania kardynałów z całego świata w Watykanie, poinformowało w sobotę Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

W komunikacie przekazano, że spotkanie w dniach 7 i 8 stycznia 2026 roku będzie miało charakter wspólnotowy i braterski, a kardynałowie będą mogli okazać wsparcie i udzielić rady papieżowi Leonowi XIV.

Watykan nie poinformował, w jakich konkretnie sprawach papież chciałby się poradzić kardynałów.

    "Konsystorz wpisuje się w kontekst życia i misji Kościoła, i ma na celu wzmocnienie wspólnoty między biskupem Rzymu a kardynałami, powołanymi do szczególnej współpracy na rzecz dobra Kościoła powszechnego" - przekazało watykańskie biuro prasowe.

    Papież Leon XIV zwołuje kardynałów. Nadzwyczajny konsystorz w Watykanie

    Konsystorz oznacza spotkanie kardynałów w Watykanie. Styczniowy konsystorz będzie pierwszym w trakcie pontyfikatu Leona XIV.

    Papież może zwołać kardynałów na konsystorz zwyczajny i nadzwyczajny. Ten pierwszy ma głównie charakter ceremonialny i zwoływany jest np. w celu wręczenia nowych powołań kardynalskich. Pojawiają się na nim zazwyczaj głównie kardynałowie przebywający w Rzymie.

    Konsystorz nadzwyczajny zwoływany jest znacznie rzadziej. Przykładowo Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu zwołał go sześć razy, a Franciszek tylko raz.

    Na konsystorz nadzwyczajny powinni stawić się wszyscy kardynałowie świata, którzy są w stanie podróżować, a jego celem jest przedyskutowanie spraw mających szczególne znaczenie dla Kościoła.

    Źródło: Vatican News

