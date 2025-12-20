Martwa staruszka na pokładzie samolotu. Myśleli, że śpi

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Lot z Malagi w Hiszpanii do Londynu został opóźniony o 12 godzin po tym, jak okazało się, że jedna z pasażerek nie żyje. Rodzina, która wprowadziła staruszkę na pokład, zapewniała obsługę, że wszystko jest w porządku, a "babcia zasnęła".

Samolot pasażerski easyJet lecący na tle jasnego nieba, widoczne w pełnej krasie skrzydła oraz podwozie.
Na pokład samolotu easyJet rodzina wprowadziła zmarłą babcię Marcos del Mazo/LightRocket Getty Images

Na pokład samolotu linii easyJet z Malagi do Londynu 89-letnią kobietę wprowadziła na wózku inwalidzkim pięcioosobowa rodzina. Według współpasażerów staruszka od początku wyglądała na martwą.

Rodzina przekonała jednak obsługę naziemną, że z kobietą "wszystko jest w porządku". Twierdzili, że jest ona schorowana i "zasnęła", a oni sami są lekarzami.

Zobacz również:

Philipp Wood, pasażer rejsu MH370, to "gość z IBM", którego zaanektowała jedna z teorii spiskowych
Świat

Największa tajemnica współczesnego lotnictwa. Na pokładzie był mój znajomy

Tomasz Sajewicz
Tomasz Sajewicz

    Przed wejściem na pokład bliscy 89-latki mieli próbować budzić kobietę i zachowywać się tak jakby żyła. "Słyszysz mnie? Wsiadamy do samolotu, wsiadamy teraz" - mieli mówić i próbować dać jej coś do picia.

    Samolot wystartował z wielogodzinnym opóźnieniem. Powodem martwa 89-letnia kobieta

    Ostatecznie samolot tuż przed startem zawrócił z pasa startowego, a na miejsce wezwano służby medyczne, które stwierdziły zgon 89-latki. Według jednej ze współpasażerek rodzina nie wydawała się zdziwiona ani zszokowana tym, że kobieta nie żyje.

    - Byli całkowicie spokojni i rozmawiali z ratownikami - wspomina.

    - Wiem, że to nie jest śmieszne, bo ktoś naprawdę zginął, ale obsługa naziemna easyJet wpuściła do samolotu kogoś, kto wyglądał na martwego - mówił inny z podróżujących, cytowany przez "Daily Mail".

    Ostatecznie samolot z Malagi wystartował z opóźnieniem ponad 12 godzin. Pozostali pasażerowie, byli oburzeni, że obsługa pozwoliła na wprowadzenie na pokład kobiety, która według nich od początku już nie żyła.

    Zobacz również:

    Samolot linii Jet2 (zdjęcie ilustracyjne)
    Świat

    Chaos w samolocie na Teneryfę. Pasażer rzucił się na członka załogi

    Aleksandra Czurczak
    Aleksandra Czurczak
    Premier Tusk chwali prezydenta Zełenskiego. ''Jesteś bohaterem tutaj w Polsce''Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze