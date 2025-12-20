Na pokład samolotu linii easyJet z Malagi do Londynu 89-letnią kobietę wprowadziła na wózku inwalidzkim pięcioosobowa rodzina. Według współpasażerów staruszka od początku wyglądała na martwą.

Rodzina przekonała jednak obsługę naziemną, że z kobietą "wszystko jest w porządku". Twierdzili, że jest ona schorowana i "zasnęła", a oni sami są lekarzami.

Przed wejściem na pokład bliscy 89-latki mieli próbować budzić kobietę i zachowywać się tak jakby żyła. "Słyszysz mnie? Wsiadamy do samolotu, wsiadamy teraz" - mieli mówić i próbować dać jej coś do picia.

Samolot wystartował z wielogodzinnym opóźnieniem. Powodem martwa 89-letnia kobieta

Ostatecznie samolot tuż przed startem zawrócił z pasa startowego, a na miejsce wezwano służby medyczne, które stwierdziły zgon 89-latki. Według jednej ze współpasażerek rodzina nie wydawała się zdziwiona ani zszokowana tym, że kobieta nie żyje.

- Byli całkowicie spokojni i rozmawiali z ratownikami - wspomina.

- Wiem, że to nie jest śmieszne, bo ktoś naprawdę zginął, ale obsługa naziemna easyJet wpuściła do samolotu kogoś, kto wyglądał na martwego - mówił inny z podróżujących, cytowany przez "Daily Mail".

Ostatecznie samolot z Malagi wystartował z opóźnieniem ponad 12 godzin. Pozostali pasażerowie, byli oburzeni, że obsługa pozwoliła na wprowadzenie na pokład kobiety, która według nich od początku już nie żyła.

Premier Tusk chwali prezydenta Zełenskiego. ''Jesteś bohaterem tutaj w Polsce'' Polsat News Polsat News