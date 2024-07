Jarosław Kaczyński uderza w Donalda Tuska: Jak parobek

- Nasza diagnoza odnosząca się do PO czy KO, a także do samego Donalda Tuska po raz kolejny się potwierdza - stwierdził prezes PiS podczas konferencji prasowej zwołanej po wizycie kanclerza Niemiec Olafa Scholza w Polsce.

- Mówiliśmy już od bardzo dawna, że to partia zewnętrzna, czyli w istocie partia niemiecka i to, co dzieje się od 13 grudnia zeszłego roku, nieustannie jest potwierdzeniem właśnie tego faktu i takie potwierdzenie nastąpiło także wczoraj - powiedział Jarosław Kaczyński. Jak dodał "ta wizyta jeżeli chodzi o punkt najważniejszy, jest jakby zupełnie ewidentna, ale trzeba tę sprawę nieco rozwinąć".