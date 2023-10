Odnosząc się do tych informacji Korwin-Mikke powiedział: - Kolega Mentzen poinformował o tym, że jego zdaniem nie startuję w wyborach z ramienia Nowej Nadziei. Oczywiście będzie to prawdą, jeżeli pan prezes Mentzen nie zmieni zdania, jeżeli partia nie zmieni prezesa , jeżeli zarząd postąpi zgodnie z sugestią prezesa.

Janusz Korwin-Mikke założy nową partię? "Chyba trzeba będzie"

Korwin-Mikke dopytywany o to, czy w związku z tym ma w planach wystąpienie z Konfederacji i utworzenie nowej formacji, odpowiedział: - Jest to jedna z opcji. W tej chwili badam tę opcję. Badam, czy da się zaprowadzić porządek ponownie w Nowej Nadziei, jeżeli się okaże, że to beznadziejne, to myślę, że trzeba będzie chyba założyć nową partię.