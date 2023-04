W kwietniu 2023 roku seniorzy otrzymali wraz z emeryturą dodatkowe świadczenie - 13. emeryturę czyli "trzynastkę" . Jej wysokość to równowartość minimalnego świadczenia emerytalnego, czyli obecnie 1588,44 zł brutto, a więc 1445,48 zł netto. Dodatek ten przysługiwał wszystkim emerytom, bez względu na wysokość pobieranego świadczenia.

Jednak z uwagi na to, że w bieżącym roku resort rodziny i polityki społecznej nie zdecydował się zwolnić trzynastych emerytur z opodatkowania, w praktyce wysokość wypłaty była odmienna dla różnych osób. W maju 2023 roku emerytury zostaną wypłacone w normalnej wysokości, jednak zostaną powiększone o waloryzację.

Emerytura minimalna 2023. Zmiany w świdczeniach

Wypłacane przez ZUS świadczenia emerytalno-rentowe są co roku waloryzowane. Waloryzacja polega na zwiększeniu wartości pieniężnej świadczenia w taki sposób, by utrzymać jego realną wartość na niezmienionym poziomie.

Inflacja sprawiła, że w roku 2023 wskaźnik waloryzacji wynosi 114,8 proc. Jest więc wyższy, niż wskazywały na to wcześniejsze prognozy. Waloryzacja emerytur nastąpiła 1 marca i właśnie od tego momentu świadczenia emerytalne wzrastają o 14,8 proc. Jednak nie wszystkie.

W roku 2023 waloryzacja jest kwotowo-procentowa, z gwarantowaną kwotą podwyżki w wysokości 250 zł brutto. Co to oznacza? O gwarantowane 250 zł brutto (czyli 227,50 zł netto) zostanie podwyższona emerytura tych seniorów, którzy otrzymują ją w minimalnej wysokości. Jeszcze w roku 2022 było to 1338,44 zł brutto. Ale od marca 2023 roku to już 1588,44 zł brutto, czyli o 250 zł więcej.

Dla wyższych emerytur została przewidziana znacznie korzystniejsza waloryzacja procentowa.

Ile wyniesie w maju emerytura brutto i netto?

Ile wyniesie emerytura brutto w maju? Ile emeryci otrzymają na rękę?

Seniorzy mogą liczyć w maju na dodatkowy zastrzyk gotówki. Wypłacone im świadczenie emerytalne zostanie bowiem zwaloryzowane.



Stawki są następujące:

Emerytura brutto 1000 zł wyniesie po waloryzacji 1148 zł brutto. Emeryt otrzyma 1044,68 zł netto.

Emerytura brutto 1200 zł wyniesie po waloryzacji 1377,60 zł brutto. Emeryt otrzyma 1253,62 zł netto.

Emerytura brutto 1400 zł wyniesie po waloryzacji 1650 zł brutto. Emeryt otrzyma 1501,50 zł netto.

Emerytura brutto 1500 zł wyniesie po waloryzacji 1750 zł brutto. Emeryt otrzyma 1592,50 zł netto.

Emerytura brutto 1600 zł wyniesie po waloryzacji 1850 zł brutto. Emeryt otrzyma 1683,50 zł netto.

Emerytura brutto 1700 zł wyniesie po waloryzacji 1951,60 zł brutto. Emeryt otrzyma 1775,96 zł netto.

Emerytura brutto 1800 zł wyniesie po waloryzacji 2066,40 zł brutto. Emeryt otrzyma 1880,42 zł netto.

Emerytura brutto 1900 zł wyniesie po waloryzacji 2181,20 zł brutto. Emeryt otrzyma 1984,89 zł netto.

Emerytura brutto 2000 zł wyniesie po waloryzacji 2296 zł brutto. Emeryt otrzyma 2089,36 zł netto.

Emerytura brutto 2500 zł wyniesie po waloryzacji 2870 zł brutto. Emeryt otrzyma 2567,70 zł netto.

Emerytura brutto 3000 zł wyniesie po waloryzacji 3444 zł brutto. Emeryt otrzyma 3021,04 zł netto.

Emerytura brutto 3500 zł wyniesie po waloryzacji 4018 zł brutto. Emeryt otrzyma 3474,38 zł netto.

Emerytura brutto 4000 zł wyniesie po waloryzacji 4592 zł brutto. Emeryt otrzyma 3927,72 zł netto.

Emerytura brutto 4500 zł wyniesie po waloryzacji 5166 zł brutto. Emeryt otrzyma 4381,06 zł netto.

Emerytura brutto 5000 zł wyniesie po waloryzacji 5740 zł brutto. Emeryt otrzyma 4834,40 zł netto.

Łączny koszt tegorocznej waloryzacji ma wynieść około 44,15 mld zł.

Niższe emerytury? Nowe tablice życia GUS

Nie wszyscy wiedzą, że od 1 kwietnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie korzystał z nowych tablic średniego dalszego trwania życia, które zostały ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny. Nowa tablica została opracowana na podstawie danych o śmiertelności za 2022 rok.

Ponieważ w porównaniu do zeszłorocznej tablicy GUS nastąpił wzrost średniego dalszego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych, emerytury osób, które dopiero rozpoczną pobieranie świadczeń, będą niższe o ponad 6 proc. Nowe tablice nie dotyczą jednak seniorów, którzy już przeszli na emeryturę.

