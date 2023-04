Emerytura wdowia stanowi dodatek, który ma wspomóc sytuację finansową wdowy lub wdowca. Lewica uważa jednak, że kwota renty rodzinnej nie jest wystarczająca, stąd pomysł na jej reformę.

Emerytura wdowia - jak wygląda obecnie?

Prawo do emerytury wdowiej przysługuje zarówno wdowom i jak wdowcom po śmierci zmarłego małżonka lub małżonki. Renta rodzinna należy się po rezygnacji z własnego świadczenia rentowego bądź emerytalnego.

Wysokość świadczenia jest zależna od pobieranej renty lub emerytury i może wynosić:

85% świadczenia zmarłego - w przypadku uprawienia do emerytury wdowiej jednej osoby;

- w przypadku uprawienia do emerytury wdowiej jednej osoby; 90% świadczenia zmarłego - w przypadku uprawienia do emerytury wdowiej dwóch osób;

- w przypadku uprawienia do emerytury wdowiej dwóch osób; 95% świadczenia zmarłego - w przypadku uprawnienia do emerytury wdowiej dwóch lub więcej osób.

Wdowa lub wdowiec mają prawo do renty rodzinnej tylko w przypadku, gdy ukończyli 50. rok życia lub są niezdolni do pracy. Na emeryturę wdowią mogą liczyć także osoby, które staną się niezdolne do pracy w ciągu 5 lat po śmierci męża czy żony, oczywiście przy ukończeniu 50 lat.

Emerytura wdowia przysługuje także wdowie i wdowcowi wychowującym dzieci, wnuki lub rodzeństwo, które nie ukończyły 16 lat bądź są w trakcie nauki do ukończenia 25. roku życia. Renta rodzinna należy się również wtedy, kiedy potomstwo posiada dzieci niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji.

Emerytura wdowia - dla kogo i w jakiej kwocie?

Lewica zaproponowała reformę emerytury wdowiej. Prawo do niej przysługiwałoby wszystkim ubezpieczonym w ZUS, KRUS, a także emerytom mundurowym. O rentę rodzinną mogłyby starać się osoby, które nawet kilka lat temu zostały wdową lub wdowcem.

Projekt Lewicy zakłada również, że wdowa lub wdowiec oprócz swojego świadczenia emerytalnego bądź rentowego mogliby pobierać także emeryturę wdowią, jednak przy pewnych kryteriach procentowych:

pobieranie własnego świadczenia i otrzymywanie 50% emerytury wdowiej po małżonku;

pobieranie własnego świadczenia w 50% i otrzymywanie całości emerytury wdowiej po małżonku.

Lewica zawarła również w swoim projekcie limit pobieranej emerytury wdowiej, który miałby wynosić 7600 zł, czyli trzykrotność średniej emerytury.



Emerytura wdowia - od kiedy takie przepisy mogą wejść w życie?

Lewica zebrała ponad 200 tysięcy podpisów za nową reformą wdowiej emerytury. Zbiórka podpisów była organizowana pod koniec stycznia. W związku z tym marszałek Elżbieta Witek ma trzy miesiące, aby przekazać projekt pod prace Sejmu.

Informacji o decyzjach ws. wdowiej emerytury powinniśmy zatem wypatrywać w lipcu. Nie jest wiadome, czy nowe przepisy wejdą w życie, jednak zyskały duże poparcie.



