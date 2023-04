Spis treści: 01 Wcześniejsza emerytura. Czym jest i w jakim wieku przysługuje?

02 Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? Lista zawodów

03 Co trzeba zrobić, by przejść na wcześniejszą emeryturę?

Wcześniejsza emerytura. Czym jest i w jakim wieku przysługuje?

W Polsce wiek emerytalny dla kobiet to 60 lat, a dla mężczyzn 65. Aby otrzymywać świadczenie emerytalne z ZUS, należy przekroczyć ten wiek oraz mieć opłacone składki na ubezpieczenie emerytalne co najmniej przez 1 dzień. Wysokość emerytury, również wcześniejszej, zależy od:

kwoty zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego;

na koncie ubezpieczonego; zwaloryzowanego kapitału początkowego;

początkowego; środków zapisanych na subkoncie;

na subkoncie; średniej długości dalszego trwania życia określanej przez GUS.

Wcześniejsza emerytura to możliwość otrzymywania świadczenia z ZUS przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego. Kobiety mogą przejść na nią w wieku 55 lat, a mężczyźni w wieku lat 60. Dotyczy ona jednak tylko ściśle określonych zawodów.

Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? Lista zawodów

Wcześniejsza emerytura przysługuje osobom, które urodziły się w latach 1949-1968 i wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Aby na nią przejść, trzeba mieć odpowiedni staż pracy, który jest różny dla poszczególnych grup zawodowych. I tak na wcześniejszą emeryturę mogą przejść osoby pracujące w następujących zawodach:

Służby mundurowe, czyli wojskowi, policjanci, strażnicy graniczni i więzienni, strażacy, pracownicy służby specjalnych oraz więziennictwa. Tu staż pracy musi wynosić 25 lat, chyba że osoba mundurowa była zatrudniona przed 2013 rokiem, wtedy może przejść na emeryturę po 15 latach pracy. Ważne jest jednak, że pracownicy służb mundurowych nie muszą czekać na wypłacanie świadczenia do ukończenia 55 czy 60 lat, mogą je otrzymywać zaraz po ukończeniu wymaganego stażu pracy;

Górnicy, czyli osoby pracujące pod ziemią, wykonujące prace wiertnicze. Tu trzeba mieć udokumentowany 20-stoletni staż pracy w przypadku kobiet i 25-cioletni w przypadku mężczyzn, w tym co najmniej 5 lat pracy w szczególnych warunkach. Tych pięć lat musi obejmować stały czas w pełnym wymiarze godzin. W przypadku górników również nie obowiązuje doczekanie wieku 55 i 60 lat. Praktycznie mogą oni przejść na wcześniejszą emeryturę w wieku 45 lat;

Hutnicy, pracownicy przemysłu metalowego, drzewnego i chemicznego. Tu pracować trzeba w szkodliwych warunkach minimum 15 lat. W takich przypadkach kobiety mogą przejść na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat, a mężczyźni - 60;

Pracownicy transportu, czyli kolejarze, konduktorzy, zawodowi kierowcy samochodów ciężarowych. Takie osoby muszą mieć 20-letni (kobiety) lub 25-letni (mężczyźni) staż pracy obejmujący 15 lat pracy w transporcie. W takim wypadku mogą przejść na wcześniejszą emeryturę 5 lat przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego;

Ratownicy górscy mogą przejść na wcześniejszą emeryturę po 10 latach pracy w zawodzie, jednak nie wcześniej niż w wieku 50 lat (kobiety) i 55 lat (mężczyźni);

Sędziowie i prokuratorzy. Tu kobiety mogą przejść na emeryturę po 25 latach pracy, nie wcześniej jednak niż w wieku 55 lat, a mężczyźni po 30 latach pracy, najwcześniej w wieku 60 lat;

Dziennikarze, czyli pracownicy zatrudnieni w redakcjach gazet, radia i telewizji mają15 lat stażu pracy w zawodzie, przy czym wiek emerytalny obniżony jest wtedy o 5 lat;

Rodzic opiekujący się dzieckiem wymagającym stałej opieki, jednak pod pewnymi warunkami. Przejście na wcześniejszą emeryturę jest możliwe, jeśli niepełnosprawność dziecka nastąpiła przed ukończeniem przez nie 18 lat, a rodzic ma okresy składkowe sprzed 1999 roku. Wówczas kobieta może przejść na wcześniejszą emeryturę w wieku 55, a mężczyzna w wieku 60 lat.

Kiedyś na wcześniejszą emeryturę mogły przejść również osoby pracujące w zawodzie nauczyciela. Obecnie podejmowane są działania, aby przywrócić tę zatrudnionym w szkołąch. Mają tego dotyczyć kolejne rozmowy MEN ze związkami zawodowymi, a sprawa ma się rozstrzygnąć jeszcze w tym roku.

Co trzeba zrobić, by przejść na wcześniejszą emeryturę?

Aby przejść na wcześniejszą emeryturę, należy złożyć wniosek do ZUS-u. Można to zrobić osobiście, wysłać wniosek pocztą lub skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Co ciekawe, można to zrobić również ustnie, zgłaszając osobiście w ZUS wniosek ustny do protokołu. Ma to ułatwić życie osobom, które nie radzą sobie z wypełnianiem wniosków pisemnych lub elektronicznych ze względu np. na wiek.

Co trzeba zrobić, by przejść na wcześniejszą emeryturę? Do wniosku należy dołączyć pisma dokumentujące staż pracy. Będą nim świadectwa pracy, ale również umowy o pracę, zaświadczenia od pracodawcy, pisma o przyznanych nagrodach, a nawet zeznania świadków.

