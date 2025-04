W swoim wystąpieniu Habeck odniósł się m.in. do słów Trumpa, który 2 kwietnia nazwał "dniem wyzwolenia" USA. Zdaniem niemieckiego ministra myślenie takie jest jednak błędne, a zamiast tego z perspektywy konsumentów ze Stanów Zjednoczonych miniona środa stanie się już wkrótce "dniem inflacji".

Polityk wezwał przy tym do jedności w całej Unii Europejskiej, zapewniając, że Wspólnota "ma czas na znalezienie porozumienia poprzez negocjacje". - Kluczowym dla UE jest teraz zareagowanie w sposób zjednoczony - dodał.

- To właśnie widzę, że Donald Trump ugina się pod presją, koryguje swoje zapowiedzi pod presją, ale logiczną konsekwencją jest to, że on również musi odczuwać presję, a ta presja musi być teraz wywierana z Niemiec, z Europy - zaznaczył.