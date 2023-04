Ten zasiłek wynosi cztery tys. zł. Kwota nie wzrosła od 12 lat

Przygotowywanie ceremonii pogrzebu towarzyszy przede wszystkim żal i smutek, ale także szereg opłat. Inflacja szaleje i urosła już do liczby dwucyfrowej, a wysokość zasiłku pogrzebowego od paru lat stoi w miejscu. Ile aktualnie wynosi zasiłek pogrzebowy, kto go wypłaca i kto może go otrzymać?

Zdjęcie Ceny w branży funeralnej rosną mimo niezmiennego zasiłku pogrzebowego. / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL