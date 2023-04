Czternasta emerytura po raz pierwszy została przyznana seniorom w 2021 roku. Wtedy miała być to tylko jednorazowa wypłata, ale rok później emeryci także ją otrzymali. Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed na antenie radiowej Jedynki potwierdził, że w 2023 roku czternasta emerytura też będzie wypłacona. Natomiast nie wszyscy emeryci je otrzymają.

Reklama

14. emerytura. Komu przysługuje?

14. emerytury przysługują emerytom, którzy są uprawnieni do otrzymywania:

emerytury (również okresowej, kapitałowej, pomostowej oraz częściowej)

renty (także dla inwalidów wojskowych i wojennych i osób po wypadkach)

świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych

zasiłku przedemerytalnego

renty socjalnej, rodzinnej i szkoleniowej

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

W przypadku czternastej emerytury obowiązuje limit ustalony na poziomie 2900 zł. Oznacza to, że seniorzy, których emerytura nie przekroczy 2900 zł netto, mogą otrzymać 14. emeryturę w pełnym wymiarze. Jeśli jednak otrzymują świadczenie w kwocie większej niż 2900 zł netto, to 14. emerytura zostanie im pomniejszona zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę''. Dodatkowe świadczenie ZUS pomniejszy o kwotę przekroczenia.

Dla przykładu - emeryci, których podstawowe świadczenie wynosi 3000 zł, dostaną 14. emeryturę pomniejszoną o 100 zł. Natomiast emeryci pobierający świadczenie na poziomie 4000 zł, dostaną 488,44 zł czternastej emerytury.

CZYTAJ TAKŻE: Trzynastki za pożyczone. 13. i 14. emerytura "od początku istnienia są finansowane z pożyczek"

Jeśli nie zmienią się zasady z 2022 roku, to świadczenia nie będą mogli otrzymać emeryci , którzy pobierają 4188,44 zł albo więcej emerytury. Nie otrzymają go także osoby, którym zawieszone jest prawo do emerytury lub renty. Dodatku nie otrzymają też prokuratorzy i sędziowie w stanie spoczynku.

CZYTAJ TAKŻE: ZUS już ogłosił, od 1 kwietnia będą wypłaty 1269 zł. Decyzję w 14 dni wyda na wniosek

14. emerytura nie będzie wypłacana w stałym terminie

Wiceminister Stanisław Szwed potwierdził także, że czternasta emerytura będzie świadczeniem, które każdego roku otrzymają seniorzy. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy, który ma wprowadzić od 2023 roku czternastą emeryturę jako stałe świadczenie. "Fakt" informuje natomiast o tym, że czternasta emerytura nie będzie wypłacana w stałym terminie. Minister do spraw zabezpieczenia społecznego ma w rozporządzeniu co roku wskazywać datę wypłaty tego świadczenia.

Ile wynosi 14. emerytura? Kiedy zostanie wypłacona w 2023 roku?

Zgodnie z waloryzacją świadczeń z 1 marca 2023 r. wysokość czternastej emerytury wynosi 1588,44 zł brutto. Jest to wartość najniższej emerytury. Waloryzacja w 2023 r. wynosi 14,8 procent.