Podczas czwartkowych obrad Sejmu wystąpienie wygłosił premier Donald Tusk. Zwracając się do zgromadzonych posłów oraz prezydenta Andrzeja Dudy, szef rządu mówił m.in. o szkoleniach wojskowych.

- Dzisiaj w Europie dajemy przykład na to, w jaki sposób racjonalnie, pragmatycznie, nie kozacząc, nie pchając się przed szereg (...). Nie damy się wkręcić w żadną niepotrzebną awanturę - mówił premier.

Donald Tusk w Sejmie. Padły zapowiedzi szkoleń wojskowych

Szef rządu wskazał, że planują, aby polska armia liczyła blisko pół miliona żołnierzy, razem z rezerwistami. - Wydaje się, że jeśli mądrze to zorganizujemy, a rozmawiam o tym stale z ministrem obrony narodowej, będziemy musieli użyć kilku sposobów działania. To są i rezerwiści, ale i intensywne szkolenia, które pozwolą uczynić z tych, którzy nie idą do wojska, pełnoprawnych i pełnowartościowych żołnierzy w trakcie konfliktu - mówił Tusk. Reklama

- Trwają prace przygotowujące na wielką skalę szkolenia wojskowe dla każdego dorosłego mężczyzny w Polsce - zapowiedział Tusk. Jak dodał, do końca roku chcemy mieć gotowy model - nadmienił podczas przemówienia w Sejmie.

Szef rządu dodał, że zwrócił się do ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, aby przedstawił opinię. - Ja będę rekomendował opinię pozytywną, aby Polska wycofała się z konwencji Ottawskiej i być może z konwencji Dublińskiej o minach i broni kasetowej. Nie ma się co oszukiwać, to nie jest nic fajnego, dobrze o tym wiemy - wskazał.

W ocenie Donalda Tuska, to, co jest obecnie zadaniem Polski, to "uniknięcie tego historycznego scenariusza". - Niektórzy lubią ideę przedmurzem. Ja nie chcę, żeby Polska byłą kiedykolwiek przedmurzem czegoś, mury mają być na zewnątrz nas, my mamy być wewnątrz. Musimy być bastionem, basztą tej europejskiej fortyfikacji, którą właśnie, z trudem, ale właśnie zaczęliśmy budować - mówił w Sejmie premier.

Donald Tusk: Polska stała się wzorem jeśli chodzi o budowanie armii

Szef rządu, że zaczęli także szukać niestandardowych formatów tak, aby zwiększyć efektywność działań na rzecz bezpieczeństwa Polski. Tusk nadmienił, że w przyszłym tygodniu udaje się z wizytą do Turcji, gdzie będzie prowadził rozmowy w tej kwestii. - Wszystko wskazuje na to, że Turcja jest na to gotowa - zaznaczył. Reklama

- Zacieśniajmy coraz bardziej relacje, które zbudują nam taki format w ramach NATO, który będzie mógł działać w sposób bardzo elastyczny i szybki - mówił w Sejmie premier.

Donald Tusk podkreślił, że również w naszym kraju są potrzebne odpowiednie działania i szybkie decyzje. - Jak wiecie, wielokrotnie o tym mówiliśmy, że Polska stała się wzorem naśladowanym na każdym możliwym spotkaniu dyplomatycznym, jeśli chodzi o poziom wydatków i budowanie armii - dodał premier, nadmieniając przy tym, że w najbliższych latach wydatki na obronność w Polsce będą rosnąć.

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!