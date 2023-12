Zmiana warty w TVP. Marek Suski o "wkroczeniu silnych ludzi"

Ponad 100 posłów PiS weszło we wtorek późnym wieczorem do siedziby TVP, by - jak przekonywali - bronić telewizji publicznej przed "zamachem" ze strony rządzących. Nie wzięli oni udziału we wtorkowym głosowaniu Sejmu, który mniej więcej w tym samym czasie przyjął uchwałę o "przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych". Posłowie wezwali Skarb Państwa, aby niezwłocznie podjął działania naprawcze w TVP, Polskim Radiu i Polskiej Agencji Prasowej.