Za to zadowolona wydaje się być posłanka PiS Anna Milczanowska. Napisała, że ustawę waloryzującą 500 plus do 800 złotych przyjęła "Rada Ministrów pod przewodnictwem premiera, prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego oraz pana premiera Mateusza Morawieckiego" - podkreśliła. Wymieniła najpierw wicepremiera i prezesa PiS, choć posiedzeniom rządu przewodzi premier.

Jarosław Kaczyński był wicepremierem w rządzie Mateusza Morawieckiego najpierw od października 2020 do czerwca 2022 roku. Odszedł z rządu, by powrócić do niego rok później. Stanowisko wiceprezesa Rady Ministrów piastuje ponownie od 21 czerwca 2023 roku. Kaczyński jest obecnie jedynym wicepremierem. Kiedy awansował, stanowiska wicepremierów stracili Mariusz Błaszczak, Piotr Gliński, Jacek Sasin i Henryk Kowalczyk.