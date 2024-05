Jak przekazano, do zdarzenia doszło w godzinach porannych w okolicach Białowieży . Szczegóły akcji widoczne są na krótkim filmie, który opublikowany został w mediach społecznościowych przed Podlaski Oddział Straży Granicznej.

Jak widać na nagraniu do muru znajdującego się na granicy podbiegł mężczyzna, który trzymał w rękach konar drzewa. Kilkukrotnie próbuje nim uderzyć w znak graniczny . Działaniom próbuje zapobiec jeden z patrolujących żołnierzy, który jednak jest obrzucany kamieniami przez innego mężczyznę. Na szczęście wojskowy wyposażony był w tarczę, którą mógł zbijać lecące przedmioty .

To nie pierwsza próba uszkodzenia znaku granicznego. Kilka dni wcześniej funkcjonariusze informowali o próbie podpalenia znaku przez migrantów . Incydent również miał miejsce w okolicach Białowieży, a dzięki szybkiej interwencji żołnierzy nie doszło do zniszczenia obiektu.

Kilka godzin wcześniej doszło do niebezpiecznych zdarzeń w okolicach Czeremchy. Migranci, którym udało się przedostać przez zaporę podbiegli do znajdującego się w pasie drogi granicznej posterunku polskich służb. Mężczyźni próbowali go podpalić, jednak widząc nadjeżdżający patrol uciekli w głąb Białorusi.