Do incydentu doszło 10 maja w Białowieży ok. godz. 20. Próbę siłowego przekroczenia granicy państwowej - wbrew przepisom - przez rzekę Przewłoka dokonało ponad 140 osób.

"Cudzoziemcy byli bardzo agresywni - rzucali konarami drzew i kamieniami w kierunku patroli Straży Granicznej i Wojska Polskiego, by w ten sposób utorować sobie drogę na zachód Europy" - czytamy w komunikacie SG.

Granica polsko-białoruska. Wielka akcja służb

To jednak nie jedyne próby. SG przygotowała raport z ostatnich trzech dni, z którego wynika, że zanotowano 824 próby nielegalnego przedostania się przez białorusko-polską granicę. Do wszystkich prób doszło w Podlaskiem, w okolicach Białowieży, Dubicz Cerkiewnych, Czeremchy i Lipska.

Granica Polska-Białoruś. Nowy trend widać gołym okiem

W piątek zanotowano 371 prób, w sobotę 204 próby, a w niedzielę 249. Z danych Podlaskiego Oddziału SG wynika, że od początku roku na odcinku granicy w tym regionie zanotowano ok. 12 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski, z czego od początku maja - ok. 3 tys. prób. W kwietniu było ponad 5,3 tys. prób.